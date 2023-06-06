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Шольц резко отреагировал на подрыв Каховской ГЭС

6 июня 2023 17:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Шольц резко отреагировал на подрыв Каховской ГЭС
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что подрыв дамбы Каховской ГЭС соответствует эскалации насилия в Украине, а также стратегии российского диктатора Владимира Путина относительно атак на гражданские объекты.

Об этом сообщает Reuters.

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"По этой причине это то, что имеет новое измерение, но это соответствует тому, как Путин ведет эту войну", — сказал Шольц.

По его словам, Германия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Шольц также отметил, что его страна с беспокойством наблюдает за ситуацией на Запорожской АЭС после разрушения дамбы.

"Все, что мы можем сказать о Запорожье, это то, что мы постоянно следим за этим", — отметил Шольц.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что на сегодня, 6 июня, российские оккупанты разрушили и повредили более 80 населенных пунктов Херсонской области. В результате подрыва Каховской ГЭС из опасных городов и сел эвакуировали более 1000 человек.

Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.

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