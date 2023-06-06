Шольц резко отреагировал на подрыв Каховской ГЭС
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что подрыв дамбы Каховской ГЭС соответствует эскалации насилия в Украине, а также стратегии российского диктатора Владимира Путина относительно атак на гражданские объекты.
Об этом сообщает Reuters.
Реакция Шольца на подрыв ГЭС
"По этой причине это то, что имеет новое измерение, но это соответствует тому, как Путин ведет эту войну", — сказал Шольц.
По его словам, Германия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Шольц также отметил, что его страна с беспокойством наблюдает за ситуацией на Запорожской АЭС после разрушения дамбы.
"Все, что мы можем сказать о Запорожье, это то, что мы постоянно следим за этим", — отметил Шольц.
Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.
Также мы писали, что на сегодня, 6 июня, российские оккупанты разрушили и повредили более 80 населенных пунктов Херсонской области. В результате подрыва Каховской ГЭС из опасных городов и сел эвакуировали более 1000 человек.
Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.