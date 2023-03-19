У Генштабі розповіли, як росіяни намагаються наступати на Вугледар
Для поповнення сил під Вугледаром командири російських окупантів відкликають підлеглих з лікування та реабілітації. Окрім того, військовослужбовці шукають можливості, щоб уникнути відправки у район бойових дій.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
-
Протягом дня в Миколаєві буде відсутнє водопостачання
-
Британська розвідка пояснила, чому рф зробила Мелітополь "столицею" Запорізької області
-
Північна Корея знову запустила балістичну ракету: що відомо
-
На Одещині сьогодні пролунає вибух
-
У Німеччині розповіли, чи заарештують путіна, якщо він приїде до країни
-
Грошова допомога від ООН: у Мінреінтеграції розповіли нюанси оформлення
-
Після поїздки на окуповані території путін відвідав "командний пункт" військових, — ЗМІ
-
Ворог вивів у Чорне море ракетоносії: є загроза ракетних ударів
-
Окупанти обстріляли прикордоння Харківщини: є поранені
-
Українцям розповіли, як анулювати борг за газ та повернути переплату
Окупанти підсилюють свої війська пораненими
"З огляду на ситуацію, яка склалась під Вугледаром, військове російське керівництво квапиться направити підсилення. З 13 березня у 37 окремій мотострілецькій бригаді 36 армії Східного ВО проводиться бойове злагодження підрозділу "шторм", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що його готують до відправлення в Україну 24 березня.
"У бригаді значний некомплект особового складу, тому командири підрозділів відкликають підлеглих з лікування та реабілітації. Військовослужбовці скаржаться на низький рівень забезпечення", — розповідають у Генштабі.
Окрім того, в окупантів відзначається дуже низький рівень мотивації особового складу та велика кількість спроб уникнення відправки в район ведення бойових дій.
Нагадаємо, нещодавно британська розвідка повідомила, що Міністерство оборони росії наполегливо прагне досягти успіху у Вугледарі. Після цього воно хоче конкурувати з досягненнями ПВК "Вагнер".
Однак російські війська зазнають невдач під Вугледаром. Як розповіли у британській розвідці, це пов'язано з тим, що Україна почала використовувати дистанційні протиброньові мінні системи (RAAM).