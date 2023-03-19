У Генштабі розповіли, як росіяни намагаються наступати на Вугледар

Російські солдати

Для поповнення сил під Вугледаром командири російських окупантів відкликають підлеглих з лікування та реабілітації. Окрім того, військовослужбовці шукають можливості, щоб уникнути відправки у район бойових дій.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Окупанти підсилюють свої війська пораненими

"З огляду на ситуацію, яка склалась під Вугледаром, військове російське керівництво квапиться направити підсилення. З 13 березня у 37 окремій мотострілецькій бригаді 36 армії Східного ВО проводиться бойове злагодження підрозділу "шторм", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що його готують до відправлення в Україну 24 березня.

"У бригаді значний некомплект особового складу, тому командири підрозділів відкликають підлеглих з лікування та реабілітації. Військовослужбовці скаржаться на низький рівень забезпечення", — розповідають у Генштабі.

Окрім того, в окупантів відзначається дуже низький рівень мотивації особового складу та велика кількість спроб уникнення відправки в район ведення бойових дій.

Нагадаємо, нещодавно британська розвідка повідомила, що Міністерство оборони росії наполегливо прагне досягти успіху у Вугледарі. Після цього воно хоче конкурувати з досягненнями ПВК "Вагнер".

Однак російські війська зазнають невдач під Вугледаром. Як розповіли у британській розвідці, це пов'язано з тим, що Україна почала використовувати дистанційні протиброньові мінні системи (RAAM).