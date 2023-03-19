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У Генштабі розповіли, як росіяни намагаються наступати на Вугледар

19 березня 2023 08:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Російські солдати
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Для поповнення сил під Вугледаром командири російських окупантів відкликають підлеглих з лікування та реабілітації. Окрім того, військовослужбовці шукають можливості, щоб уникнути відправки у район бойових дій. 

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. 

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"З огляду на ситуацію, яка склалась під Вугледаром, військове російське керівництво квапиться направити підсилення. З 13 березня у 37 окремій мотострілецькій бригаді 36 армії Східного ВО проводиться бойове злагодження підрозділу "шторм", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що його готують до відправлення в Україну 24 березня.

"У бригаді значний некомплект особового складу, тому командири підрозділів відкликають підлеглих з лікування та реабілітації. Військовослужбовці скаржаться на низький рівень забезпечення", — розповідають у Генштабі.

Окрім того, в окупантів відзначається дуже низький рівень мотивації особового складу та велика кількість спроб уникнення відправки в район ведення бойових дій. 

Нагадаємо, нещодавно британська розвідка повідомила, що Міністерство оборони росії наполегливо прагне досягти успіху у Вугледарі. Після цього воно хоче конкурувати з досягненнями ПВК "Вагнер".

Однак російські війська зазнають невдач під Вугледаром. Як розповіли у британській розвідці, це пов'язано з тим, що Україна почала використовувати дистанційні протиброньові мінні системи (RAAM).

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