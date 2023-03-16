Міноборони рф прагне захопити Вугледар, щоб конкурувати з ПВК "Вагнер", — розвідка Британії

Спроби штурму міста Вугледар сповільнилися

Міністерство оборони росії наполегливо прагне досягти успіху у Вугледарі. Після цього воно хоче конкурувати з досягненнями ПВК "Вагнер".

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

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Протягом останнього тижня російські спроби штурму міста Вугледар Донецької області майже напевно сповільнилися. Це сталося після неодноразових, надзвичайно дорогих та невдалих атак протягом попередніх трьох місяців.

"Одним з чинників великих втрат росії в цьому секторі стало успішне прийняття Україною на озброєння дистанційних протиброньових мінних систем (РААМ). РААМ — це спеціалізований артилерійський снаряд, який розкидає протитанкові міни на відстані до 17 км від вогневої одиниці", — зазначили аналітики.

За даними Міноборони Британії, у деяких випадках Україна запускала міни позаду російських підрозділів, що наступали, спричиняючи дезорганізацію при спробі відходу техніки рф.

Аналітики повідомили, що єдиний останній помітний тактичний успіх рф був досягнутий на Бахмутському напрямку, де домінують сили найманців "Вагнера", які наразі перебувають у публічній ворожнечі з Міністерством оборони росії.

Нагадаємо, російські окупаційні війська ведуть активні обстріли Вугледара. У ніч проти 12 березня вони обстріляли місто забороненими боєприпасами.

Також ми писали, що окупанти хочуть відновити наступальні операції на Вугледар. Однак аналітики кажуть, що це не додасть загарбникам переваг.

Додамо, командування рф відправило на Вугледарський напрямок підрозділ бригади, який створювався для війни у Чечні.