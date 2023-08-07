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Ищем каждого, кто пропал без вести: Зеленский про возвращение домой украинских защитников

7 августа 2023 23:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ищем каждого, кто пропал без вести: Зеленский про возвращение домой украинских защитников
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение. Он рассказал, что Украина вернула еще 22 защитников, при этом власти страны ищут каждого, кто пропал без вести.

Соответствующее видеообращение опубликовал Офис Президента.

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По словам Зеленского, власти страны вернули 22 украинских защитников. При этом военнослужащие — двадцать из них, сержанты и простые солдаты, и два офицера. Все они служат в Вооруженных силах Украины и некоторые из них пережили ранения. 

"Их захватили в различных точках фронта, но сейчас они уже в безопасности. И мы не остановимся, пока не освободим каждого украинца, кто остается в российском плену. Мы не забываем о них и продолжаем поиск тех, кто числится пропавшими без вести. К счастью, у нас получается спасать наших людей. И это цель для всех нас. Заслуга в этом принадлежит тем, кто организует обмены — Ермаку, Буданову, Малюку, Клименко", — указал Зеленский.

Напомним, что в июне 11 украинских военнопленных, перевезенных из России в Венгрию, возможно попали туда через Турцию. Самолет, доставивший пленных в Будапешт, прилетел 7 июня не прямо из России, а из Турецкой Республики.

Также мы писали, что украинки, которые вернулись из российского плена, рассказали о том, как к ним относились военные РФ. Они сообщили о жестоких пытках и издевательствах со стороны россиян.

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