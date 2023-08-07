Шукаємо кожного, хто зник безвісти: Зеленський про повернення додому українських захисників

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення. Він розповів, що Україна повернула ще 22 захисників, при цьому влада країни шукає кожного, хто зник безвісти.

Відповідне відеозвернення опублікував Офіс Президента.

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Повернення українських захисників

За словами Зеленського, влада країни повернула 22 українських захисників. При цьому військовослужбовці — двадцять із них, сержанти та прості солдати, та два офіцери. Всі вони служать у Збройних силах України й деякі з них пережили поранення.

"Їх захопили в різних точках фронту, але зараз вони вже в безпеці. І ми не зупинимося, доки не звільнимо кожного українця, хто залишається в російському полоні. Ми не забуваємо про них і продовжуємо пошук тих, хто вважається зниклими безвісти. На щастя, у нас виходить рятувати наших людей. І це мета для всіх нас. Заслуга в цьому належить тим, хто організує обміни — Єрмаку, Буданову, Малюку, Клименку", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що у червні 11 українських військовополонених, перевезених із Росії до Угорщини, можливо потрапили туди через Туреччину. Літак, що доставив полонених до Будапешту, прилетів 7 червня не прямо з Росії, а з Турецької Республіки.

Також ми писали, що українки, які повернулися з російського полону, розповіли про те, як ставилися до них військові РФ. Вони повідомили про жорстокі тортури та знущання з боку росіян.