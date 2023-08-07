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Шукаємо кожного, хто зник безвісти: Зеленський про повернення додому українських захисників

7 серпня 2023 23:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Шукаємо кожного, хто зник безвісти: Зеленський про повернення додому українських захисників
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення. Він розповів, що Україна повернула ще 22 захисників, при цьому влада країни шукає кожного, хто зник безвісти.

Відповідне відеозвернення опублікував Офіс Президента.

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Повернення українських захисників

За словами Зеленського, влада країни повернула 22 українських захисників. При цьому військовослужбовці — двадцять із них, сержанти та прості солдати, та два офіцери. Всі вони служать у Збройних силах України й деякі з них пережили поранення.

"Їх захопили в різних точках фронту, але зараз вони вже в безпеці. І ми не зупинимося, доки не звільнимо кожного українця, хто залишається в російському полоні. Ми не забуваємо про них і продовжуємо пошук тих, хто вважається зниклими безвісти. На щастя, у нас виходить рятувати наших людей. І це мета для всіх нас. Заслуга в цьому належить тим, хто організує обміниЄрмаку, Буданову, Малюку, Клименку", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що у червні 11 українських військовополонених, перевезених із Росії до Угорщини, можливо потрапили туди через Туреччину. Літак, що доставив полонених до Будапешту, прилетів 7 червня не прямо з Росії, а з Турецької Республіки.

Також ми писали, що українки, які повернулися з російського полону, розповіли про те, як ставилися до них військові РФ. Вони повідомили про жорстокі тортури та знущання з боку росіян.

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