Швеция будет заниматься поиском оккупантов, которые казнят украинцев, — премьер-министр

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Фото: Google.com

Сегодня, 13 апреля, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сделал заявление на видео о казни украинского пленника. Страна министра будет работать над поиском преступников, совершающих зверства в Украине.

Об этом информирует телеграмм канал Мы Украина.

Читайте также:

Швеция будет искать преступников, которые казнят украинцев

"Швеция сделает все от нас зависящее, также во время нашего председательства в Совете ЕС, чтобы обеспечить привлечение к ответственности виновных в зверствах, совершенных во время агрессии РФ в Украине. Мы будем рядом с Украиной столько, сколько будет нужно", — заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Напомним, что украинская разведка продолжает разоблачать российских оккупантов, совершающих преступления против людей. Она уже предварительно установила военных РФ, жестоко казнивших украинского военного, отрезав ему голову.