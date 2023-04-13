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Швеция будет заниматься поиском оккупантов, которые казнят украинцев, — премьер-министр

13 апреля 2023 14:30
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Швеция будет заниматься поиском оккупантов, которые казнят украинцев, — премьер-министр
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Фото: Google.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 13 апреля, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сделал заявление на видео о казни украинского пленника. Страна министра будет работать над поиском преступников, совершающих зверства в Украине.

Об этом информирует телеграмм канал Мы Украина.

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Швеция будет искать преступников, которые казнят украинцев

"Швеция сделает все от нас зависящее, также во время нашего председательства в Совете ЕС, чтобы обеспечить привлечение к ответственности виновных в зверствах, совершенных во время агрессии РФ в Украине. Мы будем рядом с Украиной столько, сколько будет нужно", — заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Напомним, что украинская разведка продолжает разоблачать российских оккупантов, совершающих преступления против людей. Она уже предварительно установила военных РФ, жестоко казнивших украинского военного, отрезав ему голову.

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