Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Українська розвідка попередньо встановила окупантів, які стратили військового, — Лубінець arrow

Українська розвідка попередньо встановила окупантів, які стратили військового, — Лубінець

13 квітня 2023 12:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українська розвідка попередньо встановила окупантів, які стратили військового, — Лубінець
Уповноважений Верховної Ради України з прав людин Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/lubinetsdmytro
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українська розвідка продовжує викривати російських окупантів, які вчиняють злочини проти людей. Вона вже попередньо встановила військових РФ, які жорстоко стратили українського військового, відрізавши йому голову. 

Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі "Свобода.Ранок", передає "Ми Україна".

Читайте також:

Деталі

"Вчора спілкувався з нашими розвідувальними органами, і, за їхніми припущеннями, вони приблизно знають, хто це зробив, в якій місцевості і хто безпосередньо в цьому брав участь, в тому числі — хто був виконавцем", — повідомив Лубінець.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини наголосив, що наразі не можна розголошувати деталі.

Нагадаємо, в мережі з'явилось відео як російські війська відрізають голову українському полоненому. Це за межами людяності та прощення.

Також ми писали, що після того, як у мережі з'явилося ще одне відео зі стратою українського військовополоненого російськими окупантами, у Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm нагадали, що росіяни вчиняли подібні злочини неодноразово, починаючи з 2014 року. При чому жертвами окупантів були не тільки військові, а й цивільні люди.  

Додамо, Служба безпеки України розпочала розслідування після появи у мережі відео жорстокої страти російськими окупантами полоненого українського військовослужбовця. У спецслужбі запевняють, що злочинці понесуть покарання за скоєне. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB