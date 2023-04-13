Українська розвідка попередньо встановила окупантів, які стратили військового, — Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людин Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/lubinetsdmytro

Українська розвідка продовжує викривати російських окупантів, які вчиняють злочини проти людей. Вона вже попередньо встановила військових РФ, які жорстоко стратили українського військового, відрізавши йому голову.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі "Свобода.Ранок", передає "Ми Україна".

Читайте також:

Деталі

"Вчора спілкувався з нашими розвідувальними органами, і, за їхніми припущеннями, вони приблизно знають, хто це зробив, в якій місцевості і хто безпосередньо в цьому брав участь, в тому числі — хто був виконавцем", — повідомив Лубінець.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини наголосив, що наразі не можна розголошувати деталі.

Нагадаємо, в мережі з'явилось відео як російські війська відрізають голову українському полоненому. Це за межами людяності та прощення.

Також ми писали, що після того, як у мережі з'явилося ще одне відео зі стратою українського військовополоненого російськими окупантами, у Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm нагадали, що росіяни вчиняли подібні злочини неодноразово, починаючи з 2014 року. При чому жертвами окупантів були не тільки військові, а й цивільні люди.

Додамо, Служба безпеки України розпочала розслідування після появи у мережі відео жорстокої страти російськими окупантами полоненого українського військовослужбовця. У спецслужбі запевняють, що злочинці понесуть покарання за скоєне.