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Швеція буде займатися пошуком окупантів, які страчують українців, — прем‘єр-міністр

13 квітня 2023 14:30
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Швеція буде займатися пошуком окупантів, які страчують українців, — прем‘єр-міністр
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Фото: Google.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 13 квітня, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зробив заяву на відео про страту українського полоненого. Країна міністра працюватиме над пошуком злочинців, які вчиняють звірства в Україні. 

Про це інформує телеграм канал Ми Україна.

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Швеція буде шукати злочинців, які страчують українців

"Швеція зробить все від нас залежне, також під час нашого головування в Раді ЄС, щоб забезпечити притягнення до відповідальності винних у звірствах, скоєних під час агресії рф в Україні. Ми будемо поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно", — заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Нагадаємо, що українська розвідка продовжує викривати російських окупантів, які вчиняють злочини проти людей. Вона вже попередньо встановила військових РФ, які жорстоко стратили українського військового, відрізавши йому голову. 

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