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Швеция разрешила украинским пилотам пройти обучение на истребителях Gripen

26 мая 2023 02:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Швеция разрешила украинским пилотам пройти обучение на истребителях Gripen
Шведский истребитель JAS 39 Gripen. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна позволила украинским пилотам пройти обучение на истребителе JAS 39 Gripen. По его словам, это первый шаг на пути приобретения Украиной этих самолетов.

Об этом сообщает TV4.

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По словам министра, речь идет об обучении ознакомительного характера. Кроме того, страны еще примут определенные решения до начала учебных полетов, однако их можно расценивать как первый этап приобретения Украиной истребителей Gripen.

"Самолеты, которыми владеет Швеция, необходимы для нашей собственной национальной обороны, и сейчас вопрос о предоставлении каких-либо самолетов Украине не стоит", — отметил Йонсон.

Приглашение Украины на опробование шведских военных самолетов является еще одним подтверждением со стороны Стокгольма его позиции в войне России против Украины.

Если украинские пилоты будут учиться в Швеции, вероятно, это произойдет в городе Сетенас, где уже есть большой опыт подготовки иностранных пилотов для управления истребителями.

Почему Украине нужны истребители Gripen

Среди преимуществ Gripen — низкая цена, неприхотливость, а также широкий спектр вооружений и возможностей боевого применения. Потому он идеально подходит Украине.

Шведский Gripen специально разработан для защиты воздушного пространства. Он также сможет сесть на короткой взлетно-посадочной полосе и даже в условиях, когда традиционные авиабазы поражены ракетами.

Кроме того, Gripen намного дешевле в полете и обслуживании.

Шведский истребитель JAS 39 Gripen. Фото: google.com

Напомним, что в военно-воздушных силах США заявили, что на поставку истребителей F-16 понадобится "в лучшем случае несколько месяцев". Это произошло после того, как президент США Джо Байден поддержал совместную учебу украинских пилотов.

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