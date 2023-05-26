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Швеція дозволила українським пілотам пройти навчання на винищувачах Gripen

26 травня 2023 02:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Швеція дозволила українським пілотам пройти навчання на винищувачах Gripen
Шведський винищувач JAS 39 Gripen. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що його країна дозволила українським пілотам пройти навчання на винищувачі JAS 39 Gripen. За його словами, це перший крок на шляху до придбання Україною цих літаків.

Про це повідомляє TV4.

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За словами міністра, йдеться про навчання ознайомлювального характеру. Крім того, країни ще ухвалять певні рішення до початку навчальних польотів, проте їх можна розцінювати як перший етап у придбанні Україною винищувачів Gripen

"Літаки, якими володіє Швеція, необхідні для нашої власної національної оборони, і наразі питання про надання будь-яких літаків Україні не стоїть", — зазначив Йонсон.

Запрошення України на випробування шведських військових літаків є ще одним підтвердженням з боку Стокгольма його позиції в війні Росії проти України. 

Якщо українські пілоти будуть навчатися у Швеції, ймовірно, це станеться у місті Сетенас, де вже є великий досвід підготовки іноземних пілотів для керування винищувачами.

Чому Україні потрібні винищувачі Gripen

Серед переваг Gripen — низька ціна, невибагливість, а також широкий спектр озброєння та можливостей бойового застосування. Тому він ідеально підходить Україні.

Шведський Gripen спеціально розроблений для захисту повітряного простору. Він також зможе сісти на короткій злітно-посадковій смузі та навіть в умовах, коли традиційні авіабази уражені ракетами.

Крім того, Gripen набагато дешевший у польоті та обслуговуванні. 

Шведський винищувач JAS 39 Gripen. Фото: google.com

Нагадаємо, що у військово-повітряних силах США заявили, що на поставку винищувачів F-16 знадобиться "у кращому випадку кілька місяців". Це сталось після того, як президент США Джо Байден підтримав спільне навчання українських пілотів.

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