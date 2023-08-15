Военная помощь Швеции: Швеция предоставит Украине 13 пакет военной помощи

Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Швеции Пал Йонсон. Фото: Reuters

Швеция предоставит Украине тринадцатый пакет военной помощи, сумма которого составляет 3,4 миллиарда шведских крон (около 35 миллионов долларов США). В него, в частности, войдут боеприпасы для систем ПВО и боевых машин, которые страна передала ранее.

Об этом сообщают на официальном сайте правительства Швеции.

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"Правительство определилось с новым пакетом поддержки для Украины. Поддержка охватывает боеприпасы и запасные части для нескольких систем техники, которые Швеция передала Украине раньше", — говорится в сообщении .

Что еще войдет в пакет помощи:

боеприпасы для ПВО и боевых машин;

транспортные средства;

оборудование для разминирования;

средства экстренной помощи;

"Общая стоимость тринадцатого пакета поддержки составляет примерно 3,4 миллиарда шведских крон (около $314 млн). Пакет поддержки также включает компенсацию Вооруженным силам Швеции, например транспортных расходов и расходов на охрану", — добавляют в правительстве Швеции.

Напомним, во время визита в Киев федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер одобрил поставку в Украину крылатых ракет Taurus. Однако перед окончательным решением германское правительство должно сначала проконсультироваться с другими союзниками.

Добавим, что 14 августа Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет военной помощи для Украины. Его общая стоимость 200 млн. долларов.