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Швеция предоставит новый пакет военной помощи Украине: на какую сумму

15 августа 2023 16:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Военная помощь Швеции: Швеция предоставит Украине 13 пакет военной помощи
Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Швеции Пал Йонсон. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Швеция предоставит Украине тринадцатый пакет военной помощи, сумма которого составляет 3,4 миллиарда шведских крон (около 35 миллионов долларов США). В него, в частности, войдут боеприпасы для систем ПВО и боевых машин, которые страна передала ранее.

Об этом сообщают на официальном сайте правительства Швеции.

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"Правительство определилось с новым пакетом поддержки для Украины. Поддержка охватывает боеприпасы и запасные части для нескольких систем техники, которые Швеция передала Украине раньше", — говорится в сообщении .

Что еще войдет в пакет помощи:

  • боеприпасы для ПВО и боевых машин;
  • транспортные средства;
  • оборудование для разминирования;
  • средства экстренной помощи;

"Общая стоимость тринадцатого пакета поддержки составляет примерно 3,4 миллиарда шведских крон (около $314 млн). Пакет поддержки также включает компенсацию Вооруженным силам Швеции, например транспортных расходов и расходов на охрану", — добавляют в правительстве Швеции.

Напомним, во время визита в Киев федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер одобрил поставку в Украину крылатых ракет Taurus. Однако перед окончательным решением германское правительство должно сначала проконсультироваться с другими союзниками.

Добавим, что 14 августа Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет военной помощи для Украины. Его общая стоимость 200 млн. долларов.

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