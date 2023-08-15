Военная помощь Швеции: Швеция предоставит Украине 13 пакет военной помощи

Швеция предоставит новый пакет военной помощи Украине: на какую сумму
Швеция предоставит Украине тринадцатый пакет военной помощи, сумма которого составляет 3,4 миллиарда шведских крон (около 35 миллионов долларов США). В него, в частности, войдут боеприпасы для систем ПВО и боевых машин, которые страна передала ранее.
Об этом сообщают на официальном сайте правительства Швеции.
Военная помощь Швеции
"Правительство определилось с новым пакетом поддержки для Украины. Поддержка охватывает боеприпасы и запасные части для нескольких систем техники, которые Швеция передала Украине раньше", — говорится в сообщении .
Что еще войдет в пакет помощи:
- боеприпасы для ПВО и боевых машин;
- транспортные средства;
- оборудование для разминирования;
- средства экстренной помощи;
"Общая стоимость тринадцатого пакета поддержки составляет примерно 3,4 миллиарда шведских крон (около $314 млн). Пакет поддержки также включает компенсацию Вооруженным силам Швеции, например транспортных расходов и расходов на охрану", — добавляют в правительстве Швеции.
Напомним, во время визита в Киев федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер одобрил поставку в Украину крылатых ракет Taurus. Однако перед окончательным решением германское правительство должно сначала проконсультироваться с другими союзниками.
Добавим, что 14 августа Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет военной помощи для Украины. Его общая стоимость 200 млн. долларов.