Уряд Німеччини заклав 5 млрд євро допомоги Україні до 2027 року

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Уряд Німеччини заклав 5 млрд євро щорічної військової допомоги для України до 2027 року. Це рішення ще має затвердити парламент країни.

Про це повідомив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер на пресконференції у Києві, передає Forbes.

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Допомога Україні

Лінднер розповів, що окрім військового напрямку підтримка України полягає також у гуманітарній сфері, підтримці українських переселенців, які живуть у країні, та внесках Німеччини до МВФ.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії допомога Німеччини для України становить 22 млрд євро.

"Зараз ми розмовляємо з Україною не як країна-донор, а як країна-партнер", — додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 14 серпня, до Києва приїхав міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер. Це його перший візит до України з початку повномасштабного вторгнення.

Також ми писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував мирні переговори в Саудівській Аравії. Він висловився на користь дипломатичних зусиль щодо припинення війни в Україні.

Додамо, Олаф Шольц розповів, чому зволікає з рішенням про передачу крилатих ракет Taurus для України.