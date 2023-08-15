Військова допомога Швеції: Швеція надасть Україні 13 пакет військової допомоги

Швеція надасть новий пакет військової допомоги Україні: на яку суму
Швеція надасть Україні тринадцятий пакет військової допомоги, сума якого складає 3,4 мільярди шведських крон (близько 35 мільйонів доларів США). До нього, зокрема, увійдуть, боєприпаси для систем ППО і до бойових машин, які країна передала раніше.
Про це повідомляють на офіційному сайті уряду Швеції.
Військова допомога Швеції
"Уряд визначився з новим пакетом підтримки для України. Підтримка охоплює боєприпаси та запасні частини для декількох систем техніки, які Швеція передала Україні раніше", — йдеться у повідомленні.
Що ще увійде в пакет допомоги:
- боєприпаси для ППО та для бойових машин;
- транспортні засоби;
- обладнання для розмінування;
- засоби екстреної допомоги;
"Загальна вартість тринадцятого пакета підтримки становить приблизно 3,4 мільярда шведських крон (майже $314 млн). Пакет підтримки також включає компенсацію Збройним силам Швеції, наприклад, транспортних витрат і витрат на охорону", — додають в уряді Швеції.
Нагадаємо, під час візиту до Києва федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер схвалив поставку в Україну крилатих ракет Taurus. Проте перед остаточним рішенням німецький уряд повинен спочатку проконсультуватися з іншими союзниками.
Також додамо, що 14 серпня Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна вартість 200 млн доларів.