Військова допомога Швеції: Швеція надасть Україні 13 пакет військової допомоги

Міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Швеції Пал Йонсон. Фото: Reuters

Швеція надасть Україні тринадцятий пакет військової допомоги, сума якого складає 3,4 мільярди шведських крон (близько 35 мільйонів доларів США). До нього, зокрема, увійдуть, боєприпаси для систем ППО і до бойових машин, які країна передала раніше.

Про це повідомляють на офіційному сайті уряду Швеції.

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"Уряд визначився з новим пакетом підтримки для України. Підтримка охоплює боєприпаси та запасні частини для декількох систем техніки, які Швеція передала Україні раніше", — йдеться у повідомленні.

Що ще увійде в пакет допомоги:

боєприпаси для ППО та для бойових машин;

транспортні засоби;

обладнання для розмінування;

засоби екстреної допомоги;

"Загальна вартість тринадцятого пакета підтримки становить приблизно 3,4 мільярда шведських крон (майже $314 млн). Пакет підтримки також включає компенсацію Збройним силам Швеції, наприклад, транспортних витрат і витрат на охорону", — додають в уряді Швеції.

Нагадаємо, під час візиту до Києва федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер схвалив поставку в Україну крилатих ракет Taurus. Проте перед остаточним рішенням німецький уряд повинен спочатку проконсультуватися з іншими союзниками.

Також додамо, що 14 серпня Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна вартість 200 млн доларів.