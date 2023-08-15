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Швеція надасть новий пакет військової допомоги Україні: на яку суму

15 серпня 2023 16:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Військова допомога Швеції: Швеція надасть Україні 13 пакет військової допомоги
Міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Швеції Пал Йонсон. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Швеція надасть Україні тринадцятий пакет військової допомоги, сума якого складає 3,4 мільярди шведських крон (близько 35 мільйонів доларів США). До нього, зокрема, увійдуть, боєприпаси для систем ППО і до бойових машин, які країна передала раніше. 

Про це повідомляють на офіційному сайті уряду Швеції.

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"Уряд визначився з новим пакетом підтримки для України. Підтримка охоплює боєприпаси та запасні частини для декількох систем техніки, які Швеція передала Україні раніше", — йдеться у повідомленні. 

Що ще увійде в пакет допомоги:

  • боєприпаси для ППО та для бойових машин;
  • транспортні засоби;
  • обладнання для розмінування;
  • засоби екстреної допомоги;

"Загальна вартість тринадцятого пакета підтримки становить приблизно 3,4 мільярда шведських крон (майже $314 млн). Пакет підтримки також включає компенсацію Збройним силам Швеції, наприклад, транспортних витрат і витрат на охорону", — додають в уряді Швеції. 

Нагадаємо, під час візиту до Києва федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер схвалив поставку в Україну крилатих ракет Taurus. Проте перед остаточним рішенням німецький уряд повинен спочатку проконсультуватися з іншими союзниками.

Також додамо, що 14 серпня Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна вартість 200 млн доларів.

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