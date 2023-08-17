Швеция объявила новый пакет военной помощи для Украины

Парламент Швеции Фото: google.com

Парламент Швеции объявил новый пакет военной помощи для Украины. Его общая стоимость 3,25 млрд шведских крон (примерно 270 млн евро).

Об этом говорится на сайте Риксдага.

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Помощь Украине

Швеция передаст для Украины боеприпасы и запчасти на сумму до 1,1 млрд шведских крон (приблизительно 90 млн евро). Страна также получит грузовики и оборудование для разминирования на сумму до 2,15 млрд шведских крон (около 180 млн евро).

Парламент Швеции принял решение уполномочить правительство продать Соединенным Штатам Америки ракеты AMRAAM "воздух-воздух", чтобы со временем их передали для Украины.

Напомним, Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Страна получит пусковые установки для усиления противовоздушной обороны IRIS-T SLS, переносные радары и другое.

Также мы писали, что группа "Республиканцы за Украину" запускает крупную рекламную акцию на сумму 2 миллиона долларов. Кампания направлена на предоставление Украине дополнительной помощи.