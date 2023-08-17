Швеция объявила новый пакет военной помощи для Украины
Парламент Швеции объявил новый пакет военной помощи для Украины. Его общая стоимость 3,25 млрд шведских крон (примерно 270 млн евро).
Об этом говорится на сайте Риксдага.
Помощь Украине
Швеция передаст для Украины боеприпасы и запчасти на сумму до 1,1 млрд шведских крон (приблизительно 90 млн евро). Страна также получит грузовики и оборудование для разминирования на сумму до 2,15 млрд шведских крон (около 180 млн евро).
Парламент Швеции принял решение уполномочить правительство продать Соединенным Штатам Америки ракеты AMRAAM "воздух-воздух", чтобы со временем их передали для Украины.
Напомним, Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Страна получит пусковые установки для усиления противовоздушной обороны IRIS-T SLS, переносные радары и другое.
Также мы писали, что группа "Республиканцы за Украину" запускает крупную рекламную акцию на сумму 2 миллиона долларов. Кампания направлена на предоставление Украине дополнительной помощи.