Україна отримала від Німеччини ЗРК IRIS-T та переносні радари

ЗРК IRIS-T SLM. Фото: Diehl Defence

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Країна отримає пускові установки для посилення протиповітряної оборони IRIS-T SLS, переносні радари та інше.

Про це повідомив уряд Німеччини.

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Німеччина передала Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T SLS.

У пакет також входять:

4539 димових боєприпасів 155-мм калібру;

десять переносних радарів Ground Observer 12 для контрбатарейної боротьби;

чотири сідельні тягачі 8x8 HX81 та п'ять напівпричепів до них;

вісім навантажувачів на 15 тонн.

Уряд Німеччини повідомив, що загалом Берлін передав Києву військову допомогу на 5,4 млрд євро.

Реакція України

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вже відреагував на нову військову допомогу від Німеччини. Він подякував партнерам за IRIS-T SLS.

"Велика подяка нашим партнерам за "іриски", — написав Єрмак.

​Допис Єрмака. Фото: скриншот

Комплекс IRIS-T SLS

IRIS-T SLM — розробка німецької компанії Diehl Defence. Вона схожа на норвезький NASAMS. В цих комплексах використовується прагматичне рішення із перетворення ракети "повітря-повітря" на зенітну.

Ракета складається із п'яти модулів:

електронне обладнання;

система охолодження;

система наведення;

бойова частина;

двигун з органами управління і підривник.

В установці ЗРК відсутні транспортно-пускові контейнери. Дальність ураження — 12 км за висоти цілі до 8 км.

Нагадаємо, Швеція надасть Україні тринадцятий пакет військової допомоги, сума якого становить 3,4 мільярда шведських крон (близько 35 мільйонів доларів США). До нього, зокрема, увійдуть, боєприпаси для систем ППО і до бойових машин, які країна передала раніше.

Також ми писали, що уряд Німеччини заклав 5 млрд євро щорічної військової допомоги для України до 2027 року. Це рішення ще має затвердити парламент країни.