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Швеція оголосила новий пакет військової допомоги для України

17 серпня 2023 16:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Швеція оголосила новий пакет військової допомоги для України
Парламент Швеції. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Парламент Швеції оголосив новий пакет військової допомоги для України. Його загальна вартість 3,25 млрд шведських крон (приблизно 270 млн євро).

Про це йдеться на сайті Риксдагу.

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Швеція передасть для України боєприпаси та запчастини на суму до 1,1 млрд шведських крон (приблизно 90 млн євро). Країна також отримає вантажівки та обладнання для розмінування на суму до 2,15 млрд шведських крон (приблизно 180 млн євро).

Парламент Швеції ухвалив рішення уповноважити уряд продати Сполученим Штатам Америки ракети AMRAAM "повітря-повітря", щоб з часом їх передали для України.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Країна отримає пускові установки для посилення протиповітряної оборони IRIS-T SLS, переносні радари та інше.

Також ми писали, що група "Республіканці за Україну" запускає велику рекламну акцію на суму 2 мільйони доларів. Кампанія спрямована на надання Україні додаткової допомоги.

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