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"Сыч" уже используется на театре боевых действий, — Рымарук

20 июля 2023 17:16
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
"Сыч" уже используется на театре боевых действий, — Рымарук
Украинский разведывательный беспилотник "Сыч". Фото: Facebook-страница фонда "Вернись живым"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Разведывательный дрон "Сыч" украинского производства уже используется силами обороны Украины. Он выполняет разведывательные функции и корректирует действия украинских защитников.

Об этом руководитель военного направления в фонде "Повернись живим" Андрей Рымарук заявил в комментарии Новини.LIVE.

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По словам представителя фонда "Повернись живим" Андрея Рымарука, украинский разведывательный беспилотник "Сыч" уже используется Силами обороны в войне против российских оккупантов.

"Он работает, летает, корректирует", — так очертил фронт работ отечественного дрона Рымарук.

Востребован ли "Сыч" на фронте

Относительно того, насколько успешен этот проект, представитель фонда "Вернись живым" не стал давать прямого ответа.

Вместе с тем Андрей Рымарук подчеркнул, что заказы на него есть, а это означает признание его эффективности в боевых условиях.

Напомним, что разведывательный беспилотник дальнего действия "Сыч" был разработан неназванной украинской компанией. Его в середине июня текущего года представил благотворительный фонд "Повернись живим".

Известно, что этот дрон может преодолевать расстояние до 200 километров.

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