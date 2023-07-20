"Сич" уже використовується на театрі бойових дій, — Римарук

Український розвідувальний безпілотник "Сич". Фото: Facebook-сторінка фонду "Повернись живим"

Розвідувальний дрон "Сич" українського виробництва уже використовується Силами оборони України. Він виконує розвідувальні функції та коригує дії українських захисників.

Про це керівник воєнного напрямку у фонді "Повернись живим" Андрій Римарук заявив у коментарі Новини.LIVE.

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За словами представника фонду "Повернись живим" Андрія Римарука, український розвідувальний безпілотник "Сич" уже використовується Силами оборони у війні проти російських окупантів.

"Він працює, літає, коригує", — так окреслив фронт робіт вітчизняного дрона Римарук.

Чи затребуваний "Сич" на фронті

Щодо того, наскільки успішним є цей проєкт, представник фонду "Повернись живим" не став давати прямої відповіді.

Разом з тим, Андрій Римарук наголосив, що замовлення на нього є, а це означає визнання його ефективності у бойових умовах.

Нагадаємо, що розвідувальний безпілотник дальньої дії "Сич" був розроблений неназваною українською компанією. Його у середині червня поточного року представив благодійний фонд "Повернись живим".

Відомо, що цей дрон може долати відстань до 200 кілометрів.