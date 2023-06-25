Допрос пленного: Сырский показал видео

Российский пленный на допросе. Фото: скриншот

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский обнародовал новое видео с допроса российского пленного. Оккупант, в частности, пожаловался на плохое отношение командования, а также рассказал о проблемах армии РФ.

Об этом сообщает Александр Сырский.

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Допрос пленного оккупанта

Пленным оккупантом оказался Головко Александр Александрович.

Известно, что он родился в г. Горловке. До войны работал на мебельной фабрике. С начала полномасштабного вторжения ему позвонили с работы и сказали явиться в военкомат с вещами.

"Нам пообещали, что просто отправят нас на учебу на 4-5 дней и отпустят домой, а я уже здесь второй год", — говорит он.

"За форму пришлось платить"

В частности, пленный рассказал, что форму им не выдавали бесплатно, за нее пришлось платить.

"Старшина спросил наши размеры, заказал под всех. Мы ему деньги отдаем, он нам — форму. Мне кажется, он ее день на рынке дешево берет и нам продает", — сказал пленный. И сразу добавил, что форму, которую выдали в военкомате, у мобилизованных потом забрали.

К тому же он отмечает, что за свою службу он получал 76 тысяч рублей. Однако, значительную часть средств, а именно 20 тысяч рублей, забирало командование якобы на "потребности роты".

"Сидели голодные"

"Мы в основном в тылу были. Привозить продукты иногда. То хлеб, то печенье, старый грузинский чай. Раз в 3-4 дня, а то и раз в неделю. Мы сидели голодные, ждали, пока привезут чего-нибудь поесть. Никому это не нравилось", — жалуется оккупант.

О больших потерях армии РФ

Также пленный рассказал и о больших потерях среди армии РФ. Он отметил, что в его роте из 96 человек осталось всего 20 человек.

"Долго их выводили с позиций, многие умирали от потери крови. Машина не всегда приезжала вовремя, чтобы забрать раненых", — говорит оккупант.

Напомним, российские оккупанты уже рассматривают сценарии ухода из Крыма на фоне контрнаступления ВСУ. Речь идет как о командовании, так и о солдатах и представителях оккупационных властей.