Допрос пленного: Сырский показал видео

"Сидели голодные, истекали кровью": пленный оккупант рассказал об отношении командования армии РФ
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский обнародовал новое видео с допроса российского пленного. Оккупант, в частности, пожаловался на плохое отношение командования, а также рассказал о проблемах армии РФ.
Об этом сообщает Александр Сырский.
Допрос пленного оккупанта
Пленным оккупантом оказался Головко Александр Александрович.
Известно, что он родился в г. Горловке. До войны работал на мебельной фабрике. С начала полномасштабного вторжения ему позвонили с работы и сказали явиться в военкомат с вещами.
"Нам пообещали, что просто отправят нас на учебу на 4-5 дней и отпустят домой, а я уже здесь второй год", — говорит он.
"За форму пришлось платить"
В частности, пленный рассказал, что форму им не выдавали бесплатно, за нее пришлось платить.
"Старшина спросил наши размеры, заказал под всех. Мы ему деньги отдаем, он нам — форму. Мне кажется, он ее день на рынке дешево берет и нам продает", — сказал пленный. И сразу добавил, что форму, которую выдали в военкомате, у мобилизованных потом забрали.
К тому же он отмечает, что за свою службу он получал 76 тысяч рублей. Однако, значительную часть средств, а именно 20 тысяч рублей, забирало командование якобы на "потребности роты".
"Сидели голодные"
"Мы в основном в тылу были. Привозить продукты иногда. То хлеб, то печенье, старый грузинский чай. Раз в 3-4 дня, а то и раз в неделю. Мы сидели голодные, ждали, пока привезут чего-нибудь поесть. Никому это не нравилось", — жалуется оккупант.
О больших потерях армии РФ
Также пленный рассказал и о больших потерях среди армии РФ. Он отметил, что в его роте из 96 человек осталось всего 20 человек.
"Долго их выводили с позиций, многие умирали от потери крови. Машина не всегда приезжала вовремя, чтобы забрать раненых", — говорит оккупант.
Напомним, российские оккупанты уже рассматривают сценарии ухода из Крыма на фоне контрнаступления ВСУ. Речь идет как о командовании, так и о солдатах и представителях оккупационных властей.