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ЗСУ порадили росіянам повертатися додому: Сирський показав відео

24 червня 2023 23:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ЗСУ порадили росіянам повертатися додому: Сирський показав відео
Український військовий на фронті. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні, 24 червня, українські захисники на Бахмутському напрямку порадили росіянам повертатися додому. Вони застерегли їх не наслідувати тих "вагнерівців", які вже лежать у землі. 

Відповідне відео оприлюднив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський

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Зокрема у відео нагадали, що саме від рішення росіян, які перебувають на фронті, залежить їхня доля та доля всієї Росії. 

"Сделайте правильный выбор. Возвращайтесь домой. Пора домой!" — кажуть у відео. 

 

Нагадаємо, Українські Сили оборони невпинно деокуповують територію України. Відтак, десантні війська ЗС України відвоювали територію під Красногорівкою, яка ще з 2014 року була під контролем Росії. Тим самим звільнивши тамтешні населені пункти.

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