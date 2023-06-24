ЗСУ порадили росіянам повертатися додому: Сирський показав відео

Український військовий на фронті. Фото: Генштаб

Сьогодні, 24 червня, українські захисники на Бахмутському напрямку порадили росіянам повертатися додому. Вони застерегли їх не наслідувати тих "вагнерівців", які вже лежать у землі.

Відповідне відео оприлюднив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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Зокрема у відео нагадали, що саме від рішення росіян, які перебувають на фронті, залежить їхня доля та доля всієї Росії.

"Сделайте правильный выбор. Возвращайтесь домой. Пора домой!" — кажуть у відео.

Нагадаємо, Українські Сили оборони невпинно деокуповують територію України. Відтак, десантні війська ЗС України відвоювали територію під Красногорівкою, яка ще з 2014 року була під контролем Росії. Тим самим звільнивши тамтешні населені пункти.