Допит полоненого: Сирський показав відео

Російський полонений на допиті. Фото: скриншот

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський оприлюднив нове відео з допиту російського полоненого. Окупант, зокрема, поскаржився на погане ставлення командування, а також розповів про проблеми армії РФ.

Про це повідомляє Олександр Сирський.

Читайте також:

Допит полоненого окупанта

Полоненим окупантом виявився Головко Олександр Олександрович.

Відомо, що він народився у м. Горлівка. До війни працював на меблевій фабриці. З початком повномасштабного вторгнення йому зателефонували з роботи і сказали з'явитися в військкомат з речами.

"Нам пообіцяли, що просто відправлять нас на навчання на 4-5 днів, і відпустять додому, а я уже тут другий рік", — каже він.

"За форму довелося платити"

Зокрема, полонений розповів, що форму їм не видавали безкоштовно, за неї довелося платити.

"Старшина спитав наші розміри, замовив під всіх. Ми йому гроші віддаємо, він нам — форму. Мені здається, він її день на ринку за дешево бере і нам продає", — сказав полонений. І відразу додав, що форму, яку видали у військкоматі у мобілізованих потім забрали.

До того ж він зазначає, що за свою службу він отримував 76 тисяч рублів. Однак, значну частину коштів, а саме 20 тисяч рублів, забирало командування ніби то на "потреби роти".

"Сиділи голодні"

"Ми в основному в тилу були. Привозити продукти іноді. То хліб, то печиво, старий грузинський чай. Раз на 3-4 дні, а то й раз на тиждень. Ми сиділи голодні, чекали, поки привезуть чогось поїсти. Нікому це не подобалося", — скаржиться окупант.

Про великі втрати армії РФ

Також полонений розповів і про великі втрати серед армії РФ. Він зазначив, що у його роті з 96 осіб залишилося всього 20.

"Довго їх виводили з позицій, багато хто помирав від втрати крові. Машина не завжди приїжджала вчасно, щоб забрати поранених", — каже окупант.

Нагадаємо, російські окупанти вже розглядають сценарії відходу з Криму на тлі контрнаступу ЗСУ. Йдеться як про командування, так і про солдатів і представників окупаційної влади.