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Силы обороны второй день подряд уничтожают более 600 оккупантов, — Генштаб

5 мая 2023 08:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Силы обороны второй день подряд уничтожают более 600 оккупантов, — Генштаб
Украинский военный на фронте. Фото: Генеральный штаб ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных в течение 4 мая российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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За 4 мая украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских оккупантов. Такой уровень российских потерь фиксируется вторые сутки подряд.

Кроме того, россияне потеряли три танка, восемь бронемашин, 16 артиллерийских систем и три ракетных системы залпового огня.

Общие потери российской армии за время войны

Общие боевые потери армии страны-агрессора:

  • личного состава — около 193 210 (+620) человек ликвидировано;
  • танков — 3 710 (+3) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7 224 (+8) ед.;
  • артиллерийских систем — 2 978 (+16) ед.;
  • РСЗО — 550 (+3) ед.;
  • средств ПВО — 304 (+0) ед.;
  • самолетов — 308 (+0) ед.;
  • вертолетов — 294 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2540 (+17);
  • крылатых ракет — 947 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 916 (+30) ед.;
  • специальной техники — 373 (+3).
Потери российской армии на 5 мая 2023 года
Потери российской армии на 5 мая 2023 года
Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что за минувшие сутки ВСУ нанесли 6 ударов по районам сосредоточения врага.

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