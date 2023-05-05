Силы обороны второй день подряд уничтожают более 600 оккупантов, — Генштаб

Украинский военный на фронте. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Число уничтоженных в течение 4 мая российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Ликвидированные войска РФ

За 4 мая украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских оккупантов. Такой уровень российских потерь фиксируется вторые сутки подряд.

Кроме того, россияне потеряли три танка, восемь бронемашин, 16 артиллерийских систем и три ракетных системы залпового огня.

Общие потери российской армии за время войны

Общие боевые потери армии страны-агрессора:

личного состава — около 193 210 (+620) человек ликвидировано;

танков — 3 710 (+3) ед.;

боевых бронированных машин — 7 224 (+8) ед.;

артиллерийских систем — 2 978 (+16) ед.;

РСЗО — 550 (+3) ед.;

средств ПВО — 304 (+0) ед.;

самолетов — 308 (+0) ед.;

вертолетов — 294 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2540 (+17);

крылатых ракет — 947 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 916 (+30) ед.;

специальной техники — 373 (+3).

Потери российской армии на 5 мая 2023 года

Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что за минувшие сутки ВСУ нанесли 6 ударов по районам сосредоточения врага.