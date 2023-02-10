Россияне в начале суток обстреляли Украину дронами и ракетами Калибр

Оккупанты утром обстреляли города и села на Востоке и Юге Украины

Из семи дронов-камикадзе Shahed-136/131, запущенных около пяти утра, Силы обороны уничтожили пять. Также подразделения ПВО сбили пять из шести крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщила на своем Telegram-канале пресс-служба Воздушных сил ВС Украины.

Утренний ракетно-дроновый удар

В начале текущих суток, около пяти часов утра, российские оккупационные войска нанесли очередной удар по территории Украины.

Для этого они использовали как иранские беспилотники-камикадзе Shahed-136/131, так и крылатые ракеты морского базирования "Калибр".

Дроны запускались с восточного побережья Азовского моря, а ракеты с российского фрегата в Черном море.

Успешное украинское противодействие

Россияне запустили семь беспилотников Shahed-136/131, из которых Силы обороны сбили пять дронов.

Из шести запущенных из акватории Черного моря крылатых ракет "Калибр" украинскими защитниками было сбито пять единиц.

Обстрелы С-300

Кроме того, российские оккупанты нанесли массовый удар зенитными ракетами С-300 по свободной территории Запорожской и Харьковской областей.

По Харькову и окрестностям россияне били со своей территории, из района Белгорода.

Запорожье российские захватчики обстреляли из оккупированной части региона из района Токмака.

Всего, как сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, было запущено до 35 зенитных ракет, которые невозможно уничтожить в воздухе средствами противовоздушной обороны.

Напомним, сегодня, 10 февраля, днем была объявлена массовая воздушная тревога по всей территории Украины. Имеется опасность ракетного удара со стороны российских оккупационных войск.

Добавим, что удар зенитными ракетами С-300 по Запорожью стал массовой атакой на город с начала войны. Было зафиксировано около 20 "прилетов", городские власти подтвердили попадание в объект инфраструктуры.

Фото: минобороны рф