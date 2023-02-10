Росіяни на початку доби обстріляли Україну дронами і ракетами Калібр

Сили оборони на початку доби знищили по п'ять "Калібрів" і "Шахедів"
Із семи дронів-камікадзе Shahed-136/131, запущених близько п’ятої ранку, Сили оборони знищили п’ять. Також підрозділи ППО збили п’ять із шести крилатих ракет "Калібр".
Про це повідомила на своєму Telegram-каналі пресслужба Повітряних сил ЗС України.
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Ранковий ракетно-дроновий удар
На початку поточної доби, близько п’ятої години ранку, російські окупаційні війська завдали чергового удару по території України.
Для цього вони використали як іранські безпілотники-камікадзе Shahed-136/131, так і крилаті ракети морського базування "Калібр".
Дрони запускалися зі східного узбережжя Азовського моря, а ракети — з російського фрегата у Чорному морі.
Успішна українська протидія
Росіяни запустили сім безпілотників Shahed-136/131, з яких Сили оборони збили п’ять дронів.
Із шести запущених з акваторії Чорного моря крилатих ракет "Калібр" українськими захисниками було збито п’ять одиниць.
Обстріли С-300
Крім того, російські окупанти завдали масового удару зенітними ракетами С-300 по вільній території Запорізької та Харківської областей.
По Харкову та околицях росіяни били зі своєї території, з району Бєлгорода.
Запоріжжя російські загарбники обстріляли з окупованої частини регіону, з району Токмака.
Усього, як повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, було запущено до 35 зенітних ракет, які неможливо знищити у повітрі засобами протиповітряної оборони.
Нагадаємо, сьогодні, 10 лютого, вдень була оголошена масова повітряна тривога на усій території України. Є небезпека ракетного удару з боку російських окупаційних військ.
Додамо, що удар зенітними ракетами С-300 по Запоріжжю став наймасовішою атакою на місто з початку війни. Було зафіксовано майже 20 "прильотів", міська влада підтвердила влучання у об’єкт інфраструктури.
Фото: міноборони рф