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Силы обороны Юга сделали заявление по информации о захвате врагом Роботиного

9 апреля 2024 23:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Силы обороны Юга сделали заявление по информации о захвате врагом Роботиного
Украинские военные в селе Роботино. Иллюстративное фото: 47 отдельная механизированная бригада / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Силы обороны юга Украины опровергли фейк депутата об успехах россиян в селе Роботино в Запорожской области и их закреплении на определенных позициях. Они подтвердили, что населенный пункт контролируется украинскими военными, а оккупанты не имеют возможности захватить этот населенный пункт.

Об этом Силы обороны юга Украины написали на своей странице в Telegram.

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Бойцы 65 Отдельной штурмовой бригады, отвечающей за оборону Роботиного, регулярно совершают отражение атак оккупантов. Российские диверсионно-разведывательные группы пытаются проникнуть в деревню, но безуспешно.

Украинская артиллерия осуществляет огневую поддержку еще на подступах к Роботиному, мешая российским войскам приближаться к нашим позициям. Разрозненные группы окупантов уничтожаются украинскими военными с помощью дронов и минометов.

"Просим всех граждан, в том числе представителей медиа, не создавать лишнего хайпа и не опираться на псевдо-экспертные мнения тех, кто не имеет прямого отношения к реальной боевой работе, не владеет оперативной обстановкой!" – отметили представители Сил обороны юга.

Силы обороны Юга сделали заявление по информации о захвате врагом Роботиного - фото 1
Сообщение Силы обороны юга Украины. Фото: скриншот

Напомним, что депутат Запорожского облсовета сообщил, что ситуация в Роботином стала критической, поскольку вражеские войска якобы уже прорвались внутрь села. Россияне используют тактику поэтапного продвижения, используя артиллерию и малые группы бойцов.

Также мы писали, что украинские военные ведут активные бои с российскими войсками на востоке Украины. В ближайшие месяцы ситуация на фронте будет непростой.

ВСУ
фейки
Запорожская область
военные
война в Украине

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