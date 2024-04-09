Сили оборони Півдня зробили заяву по інформації про захоплення ворогом Роботиного

Українські військові у селі Роботине. Ілюстративне фото: 47 окрема механізована бригада / Facebook

Сили оборони півдня України спростували фейк депутата про успіхи росіян в селі Роботине в Запоріжській області та їх закріплення на певних позиціях. Вони підтвердили, що населений пункт наразі контролюється українськими військовими, а окупанти не мають можливості захопити цей населений пункт.

Про це Сили оборони півдня України написали на своїй сторінці у Telegram.

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Ситуація в селі Роботине

Бійці 65 Окремої штурмової бригади, яка відповідає за оборону Роботиного, регулярно здійснюють відбиття атак окупантів. Російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються проникнути у село, але безуспішно.

Українська артилерія здійснює вогневу підтримку ще на підступах до Роботиного, заважаючи російським військам наближатися до наших позицій. Розрізнені групи окупантів знищуються українськими військовими за допомогою дронів та мінометів.

"Просимо всіх громадян, зокрема і представників медіа, не створювати зайвого хайпу і не спиратися на псевдо-експертні думки тих, хто не має прямого відношення до реальної бойової роботи, не володіє оперативною обстановкою!" — зазначили представники Сил оборони півдня.

Допис Сили оборони півдня України. Фото: скриншот

Нагадаємо, шо депутат Запорізької облради повідомив що ситуація в Роботиному стала критичною, оскільки ворожі війська нібито вже прорвалися всередину села. Росіяни використовують тактику поетапного просування, застосовуючи артилерію та малі групи бійців.

Також ми писали про те, що українські військові ведуть активні бої з російськими військами на сході України. Найближчими місяцями ситуація на фронті буде непростою.