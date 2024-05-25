Силы обороны планируют контрнаступление в Харьковской области, — Bloomberg

Контрнаступление ВСУ. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины планируют контрнаступление в Харьковской области. Цель этого мероприятия — выбить российские войска с территории на северо-востоке Харьковщины, которую им удалось оккупировать.

Об этом сообщает издание Bloomberg в субботу, 25 мая.

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Сообщение Bloomberg. Фото: скриншот

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Украина собирается контратаковать, чтобы выбить оккупантов, захвативших территорию на северо-востоке Харьковской области.

Пока украинские войска остановили наступление врага, которые открыли новый фронт, но не смогли создать буферную зону до 30 км.

Следует отметить, что российская армия также накапливает войска вдоль границы в соседней Сумской области. Впрочем, в Генштабе ВСУ заверили, что на этом участке фронта усилена оборона.

Украинские военные, заверило командование, избегнут просчетов, позволивших россиянам быстро продвинуться в Харьковской области.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Силы обороны взяли под "боевой контроль" приграничные районы Харьковской области, в которые вошли российские войска.

Напомним, в Харькове Зеленский провел совещание по оперативной обстановке и подготовке к отопительному сезону.