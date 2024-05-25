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Сили оборони планують контрнаступ на Харківщині, — Bloomberg

25 травня 2024 23:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Сили оборони планують контрнаступ на Харківщині, — Bloomberg
Контрнаступ ЗСУ. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Збройні сили України планують контрнаступ у Харківській області. Метою цього заходу є вибити російські війська з території на півночному сході Харківщини, яку їм вдалося окупувати.

Про це повідомляє видання Bloomberg у суботу, 25 травня.

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Повідомлення Bloomberg. Фото: скріншот

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині

Україна збирається контратакувати, аби вибити окупантів, які захопили територію на північному сході Харківської області.

Наразі українські війська зупинили наступ ворога, які відкрили новий фронт, але не змогли створити буферну зону до 30 км.

Варто зазначити, що російська армія також накопичує війська вздовж кордону в сусідній Сумській області. Втім, у Генштабі ЗСУ запевнили, що на цій ділянці фронту посилено оборону. 

Українські військові, запевнило командування, уникнуть прорахунків, які дозволили росіянам швидко просунутися у Харківській області.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський розповів, що Сили оборони взяли під "бойовий контроль" прикордонні райони Харківської області, до яких зайшли російські війська.

Нагадаємо, у Харкові Зеленський провів нараду щодо оперативної обстановки та підготовки до опалювального сезону.

війна
ЗСУ
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Харківська область
контрнаступ ЗСУ
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