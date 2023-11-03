Силы обороны продвинулись у Бахмута, — ISW

ВСУ стреляют из артиллерийской системы. Фото: AFP

Украинские силы недавно продвинулись вблизи Бахмута. Также они продолжили наступательные операции на мероприятии Запорожской области 2 ноября.

Об этом говорится в отчете ISW.

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Так, геолокационные данные, опубликованные 1 ноября, указывают на то, что украинские войска продвинулись дальше северо-восточнее железнодорожной линии близ Клищеевки (7 км юго-западнее Бахмута).

"Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска продолжают наступательные операции в Бахмутском и Мелитопольском (западная часть Запорожской области) направлениях", — отметили в Институте.

Карта боевых действий. Фото: ISW

Напомним, что на Таврическом направлении украинские военные успешно уничтожили российский бронированный штурмовик Су-25. При этом противник нанес 14 воздушных ударов в этом районе, было 30 боевых столкновений и около 959 артобстрелов.

Кроме того, украинские военные впервые в истории прямым ударом HIMMARS уничтожили российский БПЛА ZALA. Беспилотник используется для наведения "ланцетов" и разведки.