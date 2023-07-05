Силы обороны Украины преуспевают в районе Клещиевки, — Генштаб

Украинский солдат на фронте. Фото: Facebook Генштаба ВС Украины

Украинская армия имеет успехи при контрнаступлении на Бахмутском направлении. Речь идет о плацдарме в районе села Клещиевка, где Силы обороны уже закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом сообщил на брифинге спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

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Контрнаступление на Бахмутском направлении

По словам Андрея Ковалева, украинские войска продолжают атаковать российских оккупантов на северном и южном флангах вокруг города Бахмут.

Одним из ключевых направлений есть наступление в районе села Клещиевка.

"В районе Клещиевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — подчеркнул спикер Генштаба.

Российские резервы

Он добавил, что российские оккупанты вынуждены бросить в бой резервы.

Причиной являются огромные утраты русских войск в этих тяжелых боях.

ВСУ держат оборону

Между тем, на других направлениях на территории Донецкой области Силы обороны Украины успешно обороняются.

Речь идет о следующих трех направлениях:

Авдеевский;

Лиманский;

Марьинский.

Генштаб о боях под Бахмутом

Напомним, что, по информации украинских военных, российские оккупанты используют на Бахмутском направлении химическое оружие.