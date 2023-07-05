Силы обороны Украины преуспевают в районе Клещиевки, — Генштаб
Украинская армия имеет успехи при контрнаступлении на Бахмутском направлении. Речь идет о плацдарме в районе села Клещиевка, где Силы обороны уже закрепляются на достигнутых рубежах.
Об этом сообщил на брифинге спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.
Контрнаступление на Бахмутском направлении
По словам Андрея Ковалева, украинские войска продолжают атаковать российских оккупантов на северном и южном флангах вокруг города Бахмут.
Одним из ключевых направлений есть наступление в районе села Клещиевка.
"В районе Клещиевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — подчеркнул спикер Генштаба.
Российские резервы
Он добавил, что российские оккупанты вынуждены бросить в бой резервы.
Причиной являются огромные утраты русских войск в этих тяжелых боях.
ВСУ держат оборону
Между тем, на других направлениях на территории Донецкой области Силы обороны Украины успешно обороняются.
Речь идет о следующих трех направлениях:
- Авдеевский;
- Лиманский;
- Марьинский.
Напомним, что, по информации украинских военных, российские оккупанты используют на Бахмутском направлении химическое оружие.