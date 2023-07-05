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Силы обороны Украины преуспевают в районе Клещиевки, — Генштаб

5 июля 2023 08:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Силы обороны Украины преуспевают в районе Клещиевки, — Генштаб
Украинский солдат на фронте. Фото: Facebook Генштаба ВС Украины
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинская армия имеет успехи при контрнаступлении на Бахмутском направлении. Речь идет о плацдарме в районе села Клещиевка, где Силы обороны уже закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом сообщил на брифинге спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

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Контрнаступление на Бахмутском направлении

По словам Андрея Ковалева, украинские войска продолжают атаковать российских оккупантов на северном и южном флангах вокруг города Бахмут.

Одним из ключевых направлений есть наступление в районе села Клещиевка.

"В районе Клещиевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — подчеркнул спикер Генштаба.

Российские резервы

Он добавил, что российские оккупанты вынуждены бросить в бой резервы.

Причиной являются огромные утраты русских войск в этих тяжелых боях.

ВСУ держат оборону

Между тем, на других направлениях на территории Донецкой области Силы обороны Украины успешно обороняются.

Речь идет о следующих трех направлениях:

  • Авдеевский;
  • Лиманский;
  • Марьинский.
Генштаб о боях под Бахмутом
Генштаб о боях под Бахмутом

Напомним, что, по информации украинских военных, российские оккупанты используют на Бахмутском направлении химическое оружие.

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