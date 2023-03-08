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Силы обороны за сутки ликвидировали 700 окупантов: Генштаб назвал свежие потери рф

8 марта 2023 09:02
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Украинские защитники за сутки уничтожили большое количество российских захватчиков и единиц военной техники россиян
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет ориентировочно 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 7 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 700 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли четыре танка, девять бронемашин и семь артиллерийских систем.

Общие потери российской армии за время войны

Общие боевые потери армии страны-агрессора:

  • личного состава — около 155 530 (+700) человек ликвидировано;
  • танков — 3 436 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин — 6 723 (+9) ед;
  • артиллерийских систем — 2 463 (+7) ед;
  • РСЗО — 488 (+0) ед;
  • средств ПВО — 253 (+0) ед;
  • самолетов — 303 (+0) ед;
  • вертолетов — 289 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2098 (+3);
  • крылатых ракет — 873 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5330 (+7) ед;
  • специальной техники — 236 (+0).

Потери русской армии на 8 марта

Напомним, ранее Генштаб сообщал, что наземные подразделения Сил обороны в течение 7 марта поразили пять районов сосредоточения живой силы врага и три российских состава с горюче-смазочными материалами.

Кроме того, были уничтожены зенитный ракетный комплекс "Бук-М1-2" и радиолокационная разведка и контроль "Зоопарк".

Фото: Минобороны

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