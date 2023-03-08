Силы обороны за сутки ликвидировали 700 окупантов: Генштаб назвал свежие потери рф
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет ориентировочно 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
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Ликвидированные войска рф
За 7 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 700 российских окупантов.
Кроме того, россияне потеряли четыре танка, девять бронемашин и семь артиллерийских систем.
Общие потери российской армии за время войны
Общие боевые потери армии страны-агрессора:
- личного состава — около 155 530 (+700) человек ликвидировано;
- танков — 3 436 (+4) ед;
- боевых бронированных машин — 6 723 (+9) ед;
- артиллерийских систем — 2 463 (+7) ед;
- РСЗО — 488 (+0) ед;
- средств ПВО — 253 (+0) ед;
- самолетов — 303 (+0) ед;
- вертолетов — 289 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2098 (+3);
- крылатых ракет — 873 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5330 (+7) ед;
- специальной техники — 236 (+0).
Напомним, ранее Генштаб сообщал, что наземные подразделения Сил обороны в течение 7 марта поразили пять районов сосредоточения живой силы врага и три российских состава с горюче-смазочными материалами.
Кроме того, были уничтожены зенитный ракетный комплекс "Бук-М1-2" и радиолокационная разведка и контроль "Зоопарк".
Фото: Минобороны