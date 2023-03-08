За добу ЗСУ знищили російські ЗРК та радіолокаційний комплекс "Зоопарк", — Генштаб

Авіація Збройних сил України і наземні підрозділи Сил оборони завдали численних ударів по ворожих позиціях

Протягом минулої доби українська армія знищила кілька одиниць важливої для окупаційних підрозділів військової техніки. Зокрема, був ліквідований радіолокаційний комплекс "Зоопарк".

Про це повідомив у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

Успіхи української авіації

Повітряні сили ЗСУ за минулу добу завдали сімох ударів по районах зосередження російських військ.

Також вітчизняна авіація збила російських безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Артилерія та ракетні війська

Наземні підрозділи Сил оборони протягом 7 березня уразили п’ять районів зосередження живої сили ворога та три російські склади з паливно-мастильними матеріалами.

Крім того, були знищені зенітний ракетний комплекс "Бук-М1-2" та комплекс радіолокаційної розвідки і контролю "Зоопарк".

Нагадаємо, станом на 7 березня Сили оборони України знищили понад 154 тисяч російських окупантів, 3,4 тисячі танків армії рф, 6,7 тисяч бронемашин та майже 2,5 тисячі артилерійських систем.

Також були збиті за час війни 303 літаки та 289 гелікоптерів.

Фото: Генштаб ЗСУ