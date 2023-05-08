Силы обороны за сутки ликвидировали более 500 оккупантов и почти 50 дронов РФ

Украинский танкист на фронте Фото: ВСУ

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины, артиллерийские системы и беспилотники.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 7 мая украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 500 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли семь танков, пять бронемашин, восемь артиллерийских систем и 42 беспилотника разных типов.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери российской армии таковы:

личного состава — около 194 970 (+540) человек ликвидировано;

танков — 3 730 (+7) ед.;

боевых бронированных машин — 7 253 (+5) ед.;

артиллерийских систем — 3018 (+8) ед.;

РСЗО — 554 (+0) ед.;

средств ПВО — 306 (+0) ед.;

самолетов — 308 (+0) ед.;

вертолетов — 294 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2614 (+42) ед.;

крылатых ракет — 947 (+0) ед.;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 958 (+6) ед.;

специальной техники — 384 (+4) ед.

Потери российской армии на 8 мая 2023 года

Инфографика: Генштаб

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны сообщили украинцы, что 9 мая Россия может готовить провокации.