Силы обороны за сутки ликвидировали более 500 оккупантов и почти 50 дронов РФ
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины, артиллерийские системы и беспилотники.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ликвидированные захватчики
За 7 мая украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 500 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли семь танков, пять бронемашин, восемь артиллерийских систем и 42 беспилотника разных типов.
Общие потери оккупационной армии за время войны
Общие боевые потери российской армии таковы:
- личного состава — около 194 970 (+540) человек ликвидировано;
- танков — 3 730 (+7) ед.;
- боевых бронированных машин — 7 253 (+5) ед.;
- артиллерийских систем — 3018 (+8) ед.;
- РСЗО — 554 (+0) ед.;
- средств ПВО — 306 (+0) ед.;
- самолетов — 308 (+0) ед.;
- вертолетов — 294 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2614 (+42) ед.;
- крылатых ракет — 947 (+0) ед.;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 958 (+6) ед.;
- специальной техники — 384 (+4) ед.
Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны сообщили украинцы, что 9 мая Россия может готовить провокации.