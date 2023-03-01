Потери российской армии на 1 марта

Украинские защитники за сутки уничтожили более 20 единиц военной техники россиян

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Ликвидированные захватчики

За 28 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли семь танков, восемь бронемашин и десять артиллерийских систем.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери российской армии таковы:

личного состава — около 149 890 (+650) человек ликвидировано;

танков — 3 395 (+7) ед.;

боевых бронированных машин — 6 638 (+8) ед.;

артиллерийских систем — 2 393 (+10) ед.;

РСЗО — 479 (+1) ед.;

средств ПВО — 247 (+0) ед.;

самолетов — 300 (+0) ед.;

вертолетов — 288 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2055 (+4);

крылатых ракет — 873 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 257 (+5) ед.;

специальной техники — 230 (+0).

Напомним, министерство обороны США заявило, что не располагает доказательствами утечки американского оружия из Украины на черный рынок, и похвалило ВСУ за максимально эффективное использование этого оружия в войне против российского агрессора.

Фото: Генштаб