Потери российской армии на 1 марта

Силы обороны за сутки ликвидировали более 600 окупантов: Генштаб показал свежие потери рф
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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Ликвидированные захватчики
За 28 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских окупантов.
Кроме того, россияне потеряли семь танков, восемь бронемашин и десять артиллерийских систем.
Общие потери оккупационной армии за время войны
Общие боевые потери российской армии таковы:
- личного состава — около 149 890 (+650) человек ликвидировано;
- танков — 3 395 (+7) ед.;
- боевых бронированных машин — 6 638 (+8) ед.;
- артиллерийских систем — 2 393 (+10) ед.;
- РСЗО — 479 (+1) ед.;
- средств ПВО — 247 (+0) ед.;
- самолетов — 300 (+0) ед.;
- вертолетов — 288 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2055 (+4);
- крылатых ракет — 873 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 257 (+5) ед.;
- специальной техники — 230 (+0).
Напомним, министерство обороны США заявило, что не располагает доказательствами утечки американского оружия из Украины на черный рынок, и похвалило ВСУ за максимально эффективное использование этого оружия в войне против российского агрессора.
Фото: Генштаб