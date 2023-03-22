Силы обороны за сутки сбили 15 дронов и две ракеты рф: Генштаб об успехах украинских защитников

Украинская армия сбивает российские беспилотники

В течение 21 марта Силы обороны Украины нанесли многочисленные удары по позициям российских оккупантов. Поражены 15 беспилотников, две ракеты, две ЗРК и радиолокационная станция врага.

Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб ВСУ.

Успехи Воздушных сил

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла шесть ударов по местам сосредоточения личного состава и военной техники российских подразделений.

Кроме того, Воздушные силы сбили 15 российских беспилотников разных типов, а также две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Артиллерия и ракетные войска

Наземные подразделения Сил обороны, в свою очередь, обстреляли два зенитно-ракетных комплекса и радиолокационную станцию россиян.

Был поражен состав российских боеприпасов и еще один важный объект российской армии, который пока не называется.

Напомним, на 21 марта украинская армия ликвидировала более 166 тысяч российских военных.

Кроме того, было уничтожено более 3,5 тысяч танков, 6,8 тысяч бронемашин и почти 2,6 тысяч артиллерийских систем врага.

Фото: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины