Сили оборони за добу збили 15 дронів та дві ракети рф: Генштаб про успіхи українських захисників
Протягом 21 березня Сили оборони України завдали численних ударів по позиціях російських окупантів. Були уражені 15 безпілотників, дві ракети, два ЗРК та радіолокаційну станцію ворога.
Про це повідомив у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.
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Успіхи Повітряних сил
Протягом минулої добу українська авіація завдала шістьох ударів по місцях зосередження особового складу та військової техніки російських підрозділів.
Крім того, Повітряні сили збили 15 російських безпілотників різних типів, а також дві керовані авіаційні ракети Х-59.
Артилерія і ракетні війська
Наземні підрозділи Сил оборони, у свою чергу, обстріляли два зенітно-ракетні комплекси і радіолокаційну станцію росіян.
Були уражені склад російських боєприпасів і ще один важливий об’єкт російської армії, який поки що не називається.
Нагадаємо, станом на 21 березня українська армія ліквідувала понад 166 тисяч російських військових.
Крім того, було знищено понад 3,5 тисячі танків, 6,8 тисячі бронемашин і майже 2,6 тисяч артилерійських систем ворога.
Фото: Генеральний штаб Збройних сил України