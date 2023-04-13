Силы обороны за сутки сбили два беспилотника РФ и поразили радиолокационную станцию оккупантов
За прошедшие сутки Силы обороны Украины сбили два российских беспилотника "Орлан-10". Также была поражена радиолокационная станция российской армии.
Об этом сообщает в своем традиционном утреннем своде Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Успешная работа авиации ВСУ
За предыдущие сутки украинские Воздушные силы нанесли почти десять успешных ударов по российской армии.
Да, было подтверждено поражение двух беспилотников типа "Орлан-10".
Кроме того, украинская авиация обстреляла шесть районов сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и одну позицию зенитно-ракетного комплекса.
Артиллерия и ракетные войска Украины против врага
Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась успешными ударами по объектам оккупационных войск.
Так, артиллерия и ракетные войска нанесли меткие удары в четырех районах сосредоточения живой силы и техники россиян и двух складах с боеприпасами.
Также была поражена одна радиолокационная станция оккупационных войск.
Напомним, вчера, 12 апреля Алексей Резников и министр обороны Испании опровергли заявления о том, что войска НАТО воюют в Украине.