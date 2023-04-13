Силы обороны за сутки сбили два беспилотника РФ и поразили радиолокационную станцию оккупантов

Украинская артиллерия метко бьет по оккупантам. Фото: "Патриот Донбасса"

За прошедшие сутки Силы обороны Украины сбили два российских беспилотника "Орлан-10". Также была поражена радиолокационная станция российской армии.

Об этом сообщает в своем традиционном утреннем своде Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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За предыдущие сутки украинские Воздушные силы нанесли почти десять успешных ударов по российской армии.

Да, было подтверждено поражение двух беспилотников типа "Орлан-10".

Кроме того, украинская авиация обстреляла шесть районов сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и одну позицию зенитно-ракетного комплекса.

Артиллерия и ракетные войска Украины против врага

Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась успешными ударами по объектам оккупационных войск.

Так, артиллерия и ракетные войска нанесли меткие удары в четырех районах сосредоточения живой силы и техники россиян и двух складах с боеприпасами.

Также была поражена одна радиолокационная станция оккупационных войск.

Напомним, вчера, 12 апреля Алексей Резников и министр обороны Испании опровергли заявления о том, что войска НАТО воюют в Украине.