Сили оборони за добу збили два безпілотники РФ та уразили радіолокаційну станцію окупантів

Українська артилерія влучно б’є по окупантах. Фото: "Патріот Донбасу"

Протягом минулої доби Сили оборони України збили два російські безпілотники "Орлан-10". Також була уражена радіолокаційна станція російської армії.

Про це повідомляє у своєму традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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За попередню добу українські Повітряні сили завдали майже десять успішних ударів по російській армії.

Так, було підтверджено ураження двох безпілотників типу "Орлан-10".

Крім того, українська авіація обстріляла шість районів зосередження особового складу та військової техніки окупантів і одну позицію зенітно-ракетного комплексу.

Артилерія і ракетні війська України проти ворога

Робота наземних підрозділів Збройних сил України за минулу добу також відзначилася успішними ударами по об’єктах окупаційних військ.

Так, артилерія та ракетні війська завдали влучних ударів чотирьох районах зосередження живої сили та техніки росіян та двох складах з боєприпасами.

Також була уражена одна радіолокаційна станція окупаційних військ.

Нагадаємо, учора, 12 квітня, Олексій Резніков та міністр оборони Іспанії спростували заяви про те, що війська НАТО воюють в Україні.