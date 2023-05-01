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Силы обороны за сутки уничтожили почти полтысячи оккупантов, — Генштаб

1 мая 2023 08:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Силы обороны за сутки уничтожили почти полтысячи оккупантов, — Генштаб
Украинский военный на фронте. Фото: Генеральный штаб ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных в течение 30 апреля российских оккупантов составляет почти 400 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 30 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 500 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли один танк, три бронемашины, семь артиллерийских систем и один беспилотник.

Общие потери российской армии за время войны

Общие боевые потери армии страны-агрессора:

  • личного состава — около 190 960 (+450) человек ликвидировано;
  • танков — 3 700 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин — 7 192 (+3) ед;
  • артиллерийских систем — 2 921 (+7) ед;
  • РСЗО — 544 (+0) ед;
  • средств ПВО — 295 (+0) ед;
  • самолетов — 308 (+0) ед;
  • вертолетов — 294 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2476 (+1);
  • крылатых ракет — 932 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 845 (+3) ед;
  • специальной техники — 359 (+2).
Потери российской армии на 1 мая 2023 года
Потери российской армии на 1 мая 2023 года
Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что в сутки ВСУ поразили 5 районов сосредоточения врага, состав и логистический центр.

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