Силы обороны за сутки уничтожили почти полтысячи оккупантов, — Генштаб
Число уничтоженных в течение 30 апреля российских оккупантов составляет почти 400 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ликвидированные войска РФ
За 30 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 500 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли один танк, три бронемашины, семь артиллерийских систем и один беспилотник.
Общие потери российской армии за время войны
Общие боевые потери армии страны-агрессора:
- личного состава — около 190 960 (+450) человек ликвидировано;
- танков — 3 700 (+1) ед;
- боевых бронированных машин — 7 192 (+3) ед;
- артиллерийских систем — 2 921 (+7) ед;
- РСЗО — 544 (+0) ед;
- средств ПВО — 295 (+0) ед;
- самолетов — 308 (+0) ед;
- вертолетов — 294 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2476 (+1);
- крылатых ракет — 932 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 845 (+3) ед;
- специальной техники — 359 (+2).
Напомним, что в сутки ВСУ поразили 5 районов сосредоточения врага, состав и логистический центр.