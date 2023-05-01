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Сили оборони за добу знищили майже пів тисячі окупантів, — Генштаб

1 травня 2023 08:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Сили оборони за добу знищили майже пів тисячі окупантів, — Генштаб
Український військовий на фронті. Фото: Генеральний штаб ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених протягом 30 квітня російських окупантів становить майже 400 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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За 30 квітня українські захисники знищили на фронтах війни майже 500 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили один танк, три бронемашини, сім артилерійських систем та один безпілотник.

Загальні втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати армії країни-агресора наступні:

  • особового складу — близько 190 960 (+450) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 700 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 192 (+3) од.;
  • артилерійських систем — 2 921 (+7) од.;
  • РСЗВ — 544 (+0) од.;
  • засобів ППО — 295 (+0) од.;
  • літаків — 308 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 294 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 476 (+1);
  • крилатих ракет — 932 (+0);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 845 (+3) од.;
  • спеціальної техніки — 359 (+2).
Втрати російської армії на 1 травня 2023 року
Втрати російської армії на 1 травня 2023 року
Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що за добу ЗСУ вразили 5 районів зосередження ворога, склад та логістичний центр.

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