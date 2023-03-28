Силы обороны за сутки уничтожили ряд важных объектов оккупационной армии, — Генштаб

Украинская армия продолжает уничтожать врагов

За прошедшие сутки украинская армия нанесла удары по 10 районам сосредоточения оккупационных войск. Были также поражены зенитно-ракетный комплекс россиян и три пункта управления оккупационными войсками рф.

Об этом сообщил в традиционной ежедневной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Удары авиации

За прошедшие сутки, 27 марта, авиация Воздушных сил ВСУ нанесла несколько точных ударов по российским войскам.

В частности, было поражено девять районов сосредоточения личного состава оккупационных подразделений.

Также были обстреляны места дислокации зенитно-ракетного комплекса армии рф.

Кроме того, Воздушные силы уничтожили пять российских беспилотников разных типов.

Успехи наземных подразделений ВСУ

Артиллерия и ракетные войска Сил обороны Украины за минувшие сутки обстреляли один район сосредоточения российских военных и вражеской техники.

Кроме того, были поражены три пункта управления оккупационными подразделениями, состав российских боеприпасов, состав горюче-смазочных материалов армии рф и еще две важные цели оккупантов, которые пока не называются.

Напомним, что общее количество уничтоженных Силами обороны российских оккупантов превысило отметку 170 тысяч военнослужащих.

Фото: ВСУ