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Силы обороны за сутки уничтожили ряд важных объектов оккупационной армии, — Генштаб

28 марта 2023 07:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Украинская армия продолжает уничтожать врагов
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

За прошедшие сутки украинская армия нанесла удары по 10 районам сосредоточения оккупационных войск. Были также поражены зенитно-ракетный комплекс россиян и три пункта управления оккупационными войсками рф.

Об этом сообщил в традиционной ежедневной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Удары авиации

За прошедшие сутки, 27 марта, авиация Воздушных сил ВСУ нанесла несколько точных ударов по российским войскам.

В частности, было поражено девять районов сосредоточения личного состава оккупационных подразделений.

Также были обстреляны места дислокации зенитно-ракетного комплекса армии рф.

Кроме того, Воздушные силы уничтожили пять российских беспилотников разных типов.

Успехи наземных подразделений ВСУ

Артиллерия и ракетные войска Сил обороны Украины за минувшие сутки обстреляли один район сосредоточения российских военных и вражеской техники.

Кроме того, были поражены три пункта управления оккупационными подразделениями, состав российских боеприпасов, состав горюче-смазочных материалов армии рф и еще две важные цели оккупантов, которые пока не называются.

Напомним, что общее количество уничтоженных Силами обороны российских оккупантов превысило отметку 170 тысяч военнослужащих.

Фото: ВСУ

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