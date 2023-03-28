Силы обороны за сутки уничтожили ряд важных объектов оккупационной армии, — Генштаб
За прошедшие сутки украинская армия нанесла удары по 10 районам сосредоточения оккупационных войск. Были также поражены зенитно-ракетный комплекс россиян и три пункта управления оккупационными войсками рф.
Об этом сообщил в традиционной ежедневной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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Удары авиации
За прошедшие сутки, 27 марта, авиация Воздушных сил ВСУ нанесла несколько точных ударов по российским войскам.
В частности, было поражено девять районов сосредоточения личного состава оккупационных подразделений.
Также были обстреляны места дислокации зенитно-ракетного комплекса армии рф.
Кроме того, Воздушные силы уничтожили пять российских беспилотников разных типов.
Успехи наземных подразделений ВСУ
Артиллерия и ракетные войска Сил обороны Украины за минувшие сутки обстреляли один район сосредоточения российских военных и вражеской техники.
Кроме того, были поражены три пункта управления оккупационными подразделениями, состав российских боеприпасов, состав горюче-смазочных материалов армии рф и еще две важные цели оккупантов, которые пока не называются.
Напомним, что общее количество уничтоженных Силами обороны российских оккупантов превысило отметку 170 тысяч военнослужащих.
Фото: ВСУ