Сили оборони за добу знищили низку важливих об'єктів окупаційної армії, — Генштаб
Протягом минулої доби українська армія завдала ударів по 10 районах зосередження окупаційних військ. Були також уражені зенітно-ракетний комплекс росіян та три пункти управління окупаційними військами рф.
Про це повідомив у традиційному щоденному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.
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Удари авіації
Протягом минулої доби, 27 березня, авіація Повітряних сил ЗСУ завдала кількох влучних ударів по російських військах.
Зокрема, були уражені дев’ять районів зосередження особового складу окупаційних підрозділів.
Також були обстріляні місце дислокації зенітно-ракетного комплексу армії рф.
Крім того, Повітряні сили знищили п’ять російських безпілотників різних типів.
Успіхи наземних підрозділів ЗСУ
Артилерія та ракетні війська Сил оборони України за минулу добу обстріляли один район зосередження російських військових та ворожої техніки.
Крім того, були уражені три пункти управління окупаційними підрозділами, склад російських боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів армії рф і ще дві важливих цілі окупантів, які поки що не називаються.
Нагадаємо, що загальна кількість знищених Силами оборони російських окупантів перевищила позначку 170 тисяч військовослужбовців.
Фото: ЗСУ