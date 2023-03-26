ЗСУ ліквідували вже понад 170 тисяч окупантів: Генштаб оприлюднив статистику втрат рф

Українські військові

Українські військові знищили вже понад 170 тисяч російських окупантів. Ворог продовжує зазнавати значних втрат на війні.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Деталі

За минулу добу кількість окупантів зменшилася на 660 осіб. До того ж загарбники залишились без 15 танків та однієї системи ППО.

Загальні втрати армії рф за час війни:

особового складу — близько 170 550 (+660) осіб ліквідовано;

танків — 3 595 (+15) од.;

бойових броньованих машин — 6 947 (+15) од.;

артилерійських систем — 2 631 (+8) од.;

РСЗВ — 522 (+2) од.;

засобів ППО — 277 (+1) од.;

літаків — 305 (+0) од.;

гелікоптерів — 291 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 216 (+2);

крилатих ракет — 911 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 486 (+3) од.;

спеціальної техніки — 282 (+3).

Нагадаємо, авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження загарбників. Українські військові збили ворожі БпЛА типу "Орлан-10" та "Суперкам".

Також ми писали, що російські війська були витіснені з однієї з ключових доріг у спірному східному місті Бахмут. Таким чином, українські військові покращили свої позиції у цьому місті.

Додамо, Збройні сили України не можуть розпочати контрнаступ, що планувався на весну 2023 року, через брак зброї, боєприпасів та винищувачів.