ЗСУ ліквідували вже понад 170 тисяч окупантів: Генштаб оприлюднив статистику втрат рф
Українські військові знищили вже понад 170 тисяч російських окупантів. Ворог продовжує зазнавати значних втрат на війні.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
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Деталі
За минулу добу кількість окупантів зменшилася на 660 осіб. До того ж загарбники залишились без 15 танків та однієї системи ППО.
Загальні втрати армії рф за час війни:
- особового складу — близько 170 550 (+660) осіб ліквідовано;
- танків — 3 595 (+15) од.;
- бойових броньованих машин — 6 947 (+15) од.;
- артилерійських систем — 2 631 (+8) од.;
- РСЗВ — 522 (+2) од.;
- засобів ППО — 277 (+1) од.;
- літаків — 305 (+0) од.;
- гелікоптерів — 291 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 216 (+2);
- крилатих ракет — 911 (+0);
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5 486 (+3) од.;
- спеціальної техніки — 282 (+3).
Нагадаємо, авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження загарбників. Українські військові збили ворожі БпЛА типу "Орлан-10" та "Суперкам".
Також ми писали, що російські війська були витіснені з однієї з ключових доріг у спірному східному місті Бахмут. Таким чином, українські військові покращили свої позиції у цьому місті.
Додамо, Збройні сили України не можуть розпочати контрнаступ, що планувався на весну 2023 року, через брак зброї, боєприпасів та винищувачів.