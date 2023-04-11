Силы обороны за сутки уничтожили полтысячи оккупантов и десятки единиц российской техники, — Генштаб
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет ориентировочно 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ликвидированные захватчики
За 10 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 500 российских окупантов.
Кроме того, россияне потеряли семь танков, 10 бронемашин, 15 артиллерийских систем и одну ракетную систему залпового огня.
Общие потери армии рф за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 179 320 (+500) человек ликвидировано;
- танков — 3 644 (+7) ед.;
- боевых бронированных машин — 7 038 (+10) ед.;
- артиллерийских систем — 2 765 (+15) ед.;
- РСЗО — 535 (+1) ед.;
- средств ПВО — 282 (+0) ед.;
- самолетов — 307 (+0) ед.;
- вертолетов — 293 (+1) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2332 (+9);
- крылатых ракет — 911 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 620 (+13) ед.;
- специальной техники — 316 (+5).
Напомним, согласно традиционной утренней сводке Генерального штаба ВСУ, вчера, 10 апреля, воздушные и наземные подразделения Сил обороны обстреляли около 10 районов скопления российских войск — живой силы и военной техники рф.