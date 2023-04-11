Силы обороны за сутки уничтожили полтысячи оккупантов и десятки единиц российской техники, — Генштаб

Украинская армия держит оборону, давая отпор врагу / Фото: Генштаб ВСУ

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет ориентировочно 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 10 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 500 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли семь танков, 10 бронемашин, 15 артиллерийских систем и одну ракетную систему залпового огня.

Общие потери армии рф за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 179 320 (+500) человек ликвидировано;

танков — 3 644 (+7) ед.;

боевых бронированных машин — 7 038 (+10) ед.;

артиллерийских систем — 2 765 (+15) ед.;

РСЗО — 535 (+1) ед.;

средств ПВО — 282 (+0) ед.;

самолетов — 307 (+0) ед.;

вертолетов — 293 (+1) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2332 (+9);

крылатых ракет — 911 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 620 (+13) ед.;

специальной техники — 316 (+5).

Напомним, согласно традиционной утренней сводке Генерального штаба ВСУ, вчера, 10 апреля, воздушные и наземные подразделения Сил обороны обстреляли около 10 районов скопления российских войск — живой силы и военной техники рф.