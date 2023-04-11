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Силы обороны за сутки уничтожили полтысячи оккупантов и десятки единиц российской техники, — Генштаб

11 апреля 2023 08:39
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Силы обороны за сутки уничтожили полтысячи оккупантов и десятки единиц российской техники, — Генштаб
Украинская армия держит оборону, давая отпор врагу / Фото: Генштаб ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет ориентировочно 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 10 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 500 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли семь танков, 10 бронемашин, 15 артиллерийских систем и одну ракетную систему залпового огня.

Общие потери армии рф за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 179 320 (+500) человек ликвидировано;
  • танков — 3 644 (+7) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7 038 (+10) ед.;
  • артиллерийских систем — 2 765 (+15) ед.;
  • РСЗО — 535 (+1) ед.;
  • средств ПВО — 282 (+0) ед.;
  • самолетов — 307 (+0) ед.;
  • вертолетов — 293 (+1) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2332 (+9);
  • крылатых ракет — 911 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 620 (+13) ед.;
  • специальной техники — 316 (+5).

Потери российской армии в Украине на 11 апреля

Напомним, согласно традиционной утренней сводке Генерального штаба ВСУ, вчера, 10 апреля, воздушные и наземные подразделения Сил обороны обстреляли около 10 районов скопления российских войск — живой силы и военной техники рф.

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