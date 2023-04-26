Силы обороны за сутки уничтожили более 600 окупантов и несколько десятков единиц техники, — Генштаб
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ликвидированные захватчики
За 25 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли четыре танка, 11 бронемашин, 14 артиллерийских систем и три беспилотника разных типов.
Общие потери оккупационной армии за время войны
Общие боевые потери российской армии таковы:
- личного состава — около 188 410 (+640) человек ликвидировано;
- танков — 3 692 (+4) ед;
- боевых бронированных машин — 7 162 (+11) ед;
- артиллерийских систем — 2 877 (+14) ед;
- РСЗО — 539 (+0) ед;
- средств ПВО — 292 (+1) ед;
- самолетов — 308 (+0) ед;
- вертолетов — 294 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2440 (+3);
- крылатых ракет — 911 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 792 (+8) ед;
- специальной техники — 352 (+7).
Напомним, что украинские войска за прошедшие сутки поразили две позиции зенитно-ракетных подразделений российской армии и радиолокационную станцию врага.