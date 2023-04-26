Силы обороны за сутки уничтожили более 600 окупантов и несколько десятков единиц техники, — Генштаб

Украинские защитники борются с российскими оккупационными войсками. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 25 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли четыре танка, 11 бронемашин, 14 артиллерийских систем и три беспилотника разных типов.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери российской армии таковы:

личного состава — около 188 410 (+640) человек ликвидировано;

танков — 3 692 (+4) ед;

боевых бронированных машин — 7 162 (+11) ед;

артиллерийских систем — 2 877 (+14) ед;

РСЗО — 539 (+0) ед;

средств ПВО — 292 (+1) ед;

самолетов — 308 (+0) ед;

вертолетов — 294 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2440 (+3);

крылатых ракет — 911 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 792 (+8) ед;

специальной техники — 352 (+7).

Утраты российской армии на 26 апреля 2023 года

Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что украинские войска за прошедшие сутки поразили две позиции зенитно-ракетных подразделений российской армии и радиолокационную станцию врага.