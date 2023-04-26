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Силы обороны за сутки уничтожили более 600 окупантов и несколько десятков единиц техники, — Генштаб

26 апреля 2023 08:26
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Силы обороны за сутки уничтожили более 600 окупантов и несколько десятков единиц техники, — Генштаб
Украинские защитники борются с российскими оккупационными войсками. Фото: Генеральный штаб ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 25 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли четыре танка, 11 бронемашин, 14 артиллерийских систем и три беспилотника разных типов.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери российской армии таковы:

  • личного состава — около 188 410 (+640) человек ликвидировано;
  • танков — 3 692 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин — 7 162 (+11) ед;
  • артиллерийских систем — 2 877 (+14) ед;
  • РСЗО — 539 (+0) ед;
  • средств ПВО — 292 (+1) ед;
  • самолетов — 308 (+0) ед;
  • вертолетов — 294 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2440 (+3);
  • крылатых ракет — 911 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 792 (+8) ед;
  • специальной техники — 352 (+7).
Утраты российской армии на 26 апреля 2023 года
Утраты российской армии на 26 апреля 2023 года
Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что украинские войска за прошедшие сутки поразили две позиции зенитно-ракетных подразделений российской армии и радиолокационную станцию врага.

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