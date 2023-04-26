Сили оборони за добу знищили понад 600 окупантів та кількадесят одиниць техніки, — Генштаб

Українські захисники ведуть боротьбу з російськими окупаційними військами. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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За 25 квітня українські захисники знищили на фронтах війни понад 600 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили чотири танки, 11 бронемашин, 14 артилерійських систем та три безпілотники різних типів.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати російської армії такі:

особового складу — близько 188 410 (+640) осіб ліквідовано;

танків — 3 692 (+4) од.;

бойових броньованих машин — 7 162 (+11) од.;

артилерійських систем — 2 877 (+14) од.;

РСЗВ — 539 (+0) од.;

засобів ППО — 292 (+1) од.;

літаків — 308 (+0) од.;

гелікоптерів — 294 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 440 (+3);

крилатих ракет — 911 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 792 (+8) од.;

спеціальної техніки — 352 (+7).

Втрати російської армії на 26 квітня 2023 року

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що українські війська протягом минулої доби уразили дві позиції зенітно-ракетних підрозділів російської армії та радіолокаційну станцію ворога.