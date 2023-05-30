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Силы обороны за сутки уничтожили три средства российской ПВО, — Генштаб

30 мая 2023 07:18
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Силы обороны за сутки уничтожили три средства российской ПВО, — Генштаб
Украинская армия бьет по врагу. Фото: Генштаб
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

За сутки украинские защитники сбили четыре российских беспилотника разных типов. Кроме того, были поражены три средства противовоздушной обороны РФ и один склад с боеприпасами.

Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Успехи украинской авиации

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 15 ударов по местам сосредоточения личного состава и военной техники российских захватчиков.

Кроме того, были сбиты четыре российских беспилотника разных типов.

Удары украинской артиллерии

Не отставали от авиации и наземные подразделения сил обороны.

Артиллерия и ракетные подразделения ВСУ за минувшие сутки обстреляли три средства противовоздушной обороны, один склад боеприпасов и три района сосредоточения оккупационных подразделений.

Также были поражены три важные цели на территории российских оккупантов. Что это за цели — в Генштабе пока не уточняют.

Напомним, что за прошедшие сутки оккупанты дважды массированно ударили по территории Украины. В целом противник нанес 62 авиационных удара и совершил 54 обстрела из РСЗО.

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