Силы обороны за сутки уничтожили три средства российской ПВО, — Генштаб
За сутки украинские защитники сбили четыре российских беспилотника разных типов. Кроме того, были поражены три средства противовоздушной обороны РФ и один склад с боеприпасами.
Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Успехи украинской авиации
Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 15 ударов по местам сосредоточения личного состава и военной техники российских захватчиков.
Кроме того, были сбиты четыре российских беспилотника разных типов.
Удары украинской артиллерии
Не отставали от авиации и наземные подразделения сил обороны.
Артиллерия и ракетные подразделения ВСУ за минувшие сутки обстреляли три средства противовоздушной обороны, один склад боеприпасов и три района сосредоточения оккупационных подразделений.
Также были поражены три важные цели на территории российских оккупантов. Что это за цели — в Генштабе пока не уточняют.
Напомним, что за прошедшие сутки оккупанты дважды массированно ударили по территории Украины. В целом противник нанес 62 авиационных удара и совершил 54 обстрела из РСЗО.