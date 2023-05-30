У Генштабі розповіли про кількість масованих ударів по Україні за минулу добу
Упродовж минулої доби окупанти двічі масовано ударили по території України. Загалом противник завдав 62 авіаційних удари та здійснив 54 обстріли з РСЗВ.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Кількість знищених цілей
Зазначається, що упродовж минулої доби РФ завдала два масованих ракетно-авіаційних удари по території України. Вчора вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА "Shahed-136/131".
Сили та засоби повітряних командувань спільно з ППО інших складових Сил оборони України знищили 36 із 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 30 із 38 ударних БпЛА "Shahed".
Наслідки удару по Києву
Також у Генштабі зазначили, що вчора вдень противник застосував ракети комплексу "Іскандер" по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Києва.
Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України 11 з 11 ракет були знищені.
Удари по Україні за минулу добу
"Загалом протягом минулої доби противник завдав 62 авіаційних удари та здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша інфраструктура", — йдеться в повідомленні.
Також у Генштабі зазначили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається високою.
Нагадаємо, що сьогоднішню атаку на Київ ворог здійснив виключно безпілотниками типу "Shahed". Напад був масований, з різних напрямків, у кілька хвиль. Повітряна тривога тривала майже 3 години.