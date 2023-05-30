У Генштабі розповіли про кількість масованих ударів по Україні за минулу добу

Окупанти запускають ракети. Фото: російські ЗМІ

Упродовж минулої доби окупанти двічі масовано ударили по території України. Загалом противник завдав 62 авіаційних удари та здійснив 54 обстріли з РСЗВ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також:

Кількість знищених цілей

Зазначається, що упродовж минулої доби РФ завдала два масованих ракетно-авіаційних удари по території України. Вчора вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА "Shahed-136/131".

Сили та засоби повітряних командувань спільно з ППО інших складових Сил оборони України знищили 36 із 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 30 із 38 ударних БпЛА "Shahed".

Наслідки удару по Києву

Також у Генштабі зазначили, що вчора вдень противник застосував ракети комплексу "Іскандер" по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Києва.

Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України 11 з 11 ракет були знищені.

Удари по Україні за минулу добу

"Загалом протягом минулої доби противник завдав 62 авіаційних удари та здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша інфраструктура", — йдеться в повідомленні.

Також у Генштабі зазначили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається високою.

Нагадаємо, що сьогоднішню атаку на Київ ворог здійснив виключно безпілотниками типу "Shahed". Напад був масований, з різних напрямків, у кілька хвиль. Повітряна тривога тривала майже 3 години.