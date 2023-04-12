Силы обороны уничтожили уже 180 тысяч оккупантов: Генштаб назвал новые потери армии рф

Украинские защитники наносят чувствительные удары по оккупантам / Фото: Reuters, Violeta Santos Moura

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 11 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 700 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли два танка, пять бронемашин, пять артиллерийских систем и два беспилотника.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери российской армии таковы:

личного состава — около 180 050 (+730) человек ликвидировано;

танков — 3 646 (+2) ед;

боевых бронированных машин — 7043 (+5) ед;

артиллерийских систем — 2 770 (+5) ед;

РСЗО — 535 (+0) ед;

средств ПВО — 282 (+2) ед;

самолетов — 307 (+0) ед;

вертолетов — 293 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2334 (+2);

крылатых ракет — 911 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 630 (+10) ед;

специальной техники — 319 (+3).

Утраты российской армии на 12 апреля

Напомним, что за минувшие сутки, как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, артиллерия сил обороны поразила сразу две станции радиоэлектронной борьбы.