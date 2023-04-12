Силы обороны уничтожили уже 180 тысяч оккупантов: Генштаб назвал новые потери армии рф
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ликвидированные захватчики
За 11 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 700 российских окупантов.
Кроме того, россияне потеряли два танка, пять бронемашин, пять артиллерийских систем и два беспилотника.
Общие потери оккупационной армии за время войны
Общие боевые потери российской армии таковы:
- личного состава — около 180 050 (+730) человек ликвидировано;
- танков — 3 646 (+2) ед;
- боевых бронированных машин — 7043 (+5) ед;
- артиллерийских систем — 2 770 (+5) ед;
- РСЗО — 535 (+0) ед;
- средств ПВО — 282 (+2) ед;
- самолетов — 307 (+0) ед;
- вертолетов — 293 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2334 (+2);
- крылатых ракет — 911 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 630 (+10) ед;
- специальной техники — 319 (+3).
Напомним, что за минувшие сутки, как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, артиллерия сил обороны поразила сразу две станции радиоэлектронной борьбы.