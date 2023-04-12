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Сили оборони знищили уже 180 тисяч окупантів: Генштаб назвав нові втрати армії рф

12 квітня 2023 08:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Сили оборони знищили уже 180 тисяч окупантів: Генштаб назвав нові втрати армії рф
Українські захисники завдають дошкульних ударів по окупантах / Фото: Reuters, Violeta Santos Moura
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 700 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ліквідовані загарбники

За 11 квітня українські захисники знищили на фронтах війни понад 700 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили два танки, п’ять бронемашин, п’ять артилерійських систем та два безпілотники.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати російської армії такі:

  • особового складу — близько 180 050 (+730) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 646 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 043 (+5) од.;
  • артилерійських систем — 2 770 (+5) од.;
  • РСЗВ — 535 (+0) од.;
  • засобів ППО — 282 (+2) од.;
  • літаків — 307 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 293 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 334 (+2);
  • крилатих ракет — 911 (+0);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 630 (+10) од.;
  • спеціальної техніки — 319 (+3).
Втрати російської армії на 12 квітня
Втрати російської армії на 12 квітня

Нагадаємо, що за минулу добу, як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, артилерія Сил оборони уразила відразу дві станції радіоелектронної боротьби.

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